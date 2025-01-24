Лекарства в Украине сделают более доступными: к чему могут обязать аптеки

Украинское правительство планирует обязать аптеки всегда иметь в наличии самые дешевые лекарственные средства с наиболее распространенными действующими веществами. Это расширит доступ потребителей к дешевым медикаментам.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что будет представлять соответствующую инициативу 24 января в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Чтобы были раз в год общенациональные торги на площадке торгового каталога "Прозрачно-маркет" (условно), где говорим: есть действующее вещество, с которым есть 15-30 препаратов разных производителей. Самый дешевый стоит такую сумму, и мы обязываем все суб доставки фармацевтических лекарственных средств (в частности, дистрибьютора и аптеку), чтобы он был в наличии", – говорит Ляшко.

Он напомнил, что фармацевты уже обязаны предлагать покупателям в аптеках самые дешевые варианты лекарства. Теперь их хотят обязать обеспечить наличие таких лекарств.

"Мы сравнили цену, за которую выпускается это действующее вещество, с ценой самого дешевого зарегистрированного лекарственного средства – оно на порядки ниже. Мы завязали уже в основе законодательства то, что фармацевт должен предложить самое дешевое лекарственное средство с этим действующим веществом, которое есть в Украине. Теперь мы обязуемся, чтобы он был в этой аптеке. будет доступным", - отметил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что в рамках программы "Зимняя поддержка" жители отдаленных сел и прифронтовых регионов могут безвозмездно получать лекарства через Укрпочту. Чтобы заказать медикаменты, нужно иметь электронный рецепт и позвонить по телефону на горячую линию. Таким образом можно заказать:

безрецептурные препараты (около 10 000 наименований);

лекарства по государственной программе "Доступные лекарства" (безвозмездно или с небольшой доплатой).

Но некоторые медикаменты заказать по почте нельзя. В частности, не подпадают под действие программы инсулины, психотропные, наркотические, медицинские иммунобиологические средства, а также сильнодействующие ядовитые препараты.

Также OBOZ.UA сообщал, что лекарства и медицинские изделия можно купить за "тысячу Зеленского". Получить средства можно через карточку "Национального кэшбека", активировав ее в приложении Действие.

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