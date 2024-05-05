Кредиторы Украины требуют вернуть долги – WSJ

Кредиторы Украины требуют возвратить долги. Компании, среди которых BlackRock и Pimco, сформировали комитет и наняли юристов для переговоров с Украиной. Они стремятся получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам пауза идет в августе 2024 года. Украина хотела бы договориться с частными кредиторами о продлении отсрочки.

Ранее кредиторы Украины заявили, что Киев может подождать, чтобы вернуть им деньги после того, как российские войска ворвались в страну два года назад. Теперь их терпение начинает кончаться. Reuters со ссылкой на четырех человек ранее сообщали, двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных облигаций на общую сумму 20 миллиардов долларов, истекает в августе.

Источники говорят, что усилия по объединению кредиторов идут по нескольким направлениям. В ведомстве добавили, что Минфин обратился к некоторым инвесторам для создания группы кредиторов. Эта группа может включать от восьми до двенадцати основных управляющих активов.

Источник в министерстве сообщил журналистам, что страна продолжает "собирать мнения инвесторов о подходах к управлению коммерческим долгом".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором осудила предложения США по использованию замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине.

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