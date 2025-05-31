Конец 100-летней монополии: в Швеции ослабили правила продажи алкоголя

В Швеции впервые за более чем 100 лет ослабляют монополию на продажу алкоголя. С 1 июня небольшие пивоварни, виноградники и винокурни смогут продавать свою продукцию непосредственно клиентам.

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Об этом пишет Reuters. Это решение имеет целью стимулировать туризм и помочь крафтовым производителям развиваться.

В то же время должна сохраняться роль Systembolaget – государственных винных магазинов – в ограничении доступа к алкоголю и уменьшении вреда для здоровья населения.

Отныне крафтовые винокурни смогут продавать одну 0,7-литровую бутылку непосредственно посетителям после платной экскурсии с 10:00 до 20:00. Продажи на виноградниках и микропивоварнях будут ограничены 3 литрами.

В Стокгольме небольшие пивоварни смогут продавать пиво только тогда, когда будут открыты и Systembolaget – это означает, что они не будут работать поздно вечером, в субботу и воскресенье.

Однако даже эти небольшие изменения в алкогольном законодательстве государства являются дискуссионными.

"Рост потребления алкоголя приводит к увеличению социальных проблем. Мы хотим уменьшить эти социальные проблемы настолько, насколько это возможно", – сказал Александр Оянне, руководитель отдела социальных вопросов и общественной безопасности муниципального совета Стокгольма.

Швеция получила исключение из правил свободного рынка для Systembolaget, когда вступила в Европейский Союз в 1995 году, и некоторые опасаются, что Брюссель теперь может потребовать больших изменений.

Отмечается, что правительство Швеции пересмотрит этот закон через шесть лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине разоблачили схему по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Суррогатный алкоголь разливали в тару разного объема и клеили этикетки известных элитных брендов.

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