Кому в Украине труднее всего найти работу: названы профессии с наибольшей конкуренцией

В Украине сейчас труднее всего найти работу копирайтерам, операторам чата, менеджерам и контентникам — конкуренция достигает десятков откликов на одно место. Наибольший уровень конкуренции фиксируется в сферах фриланса и онлайн-обслуживания.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из исследования одного из порталов для поисков работы. Именно эти направления собирают больше всего от кликов от кандидатов, и устроиться на них все сложнее.

Аналитика показывает, что вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и обслуживанием онлайн, стали самыми желанными среди соискателей. Даже при среднем или более низком уровне зарплат, именно на эти должности пользователи реагируют активнее всего.

ТОП-5 вакансий с самой высокой конкуренцией

копирайтер – 93 отклика на 1 вакансию, медианная зарплата: 12 500 грн;

– 93 отклика на 1 вакансию, медианная зарплата: супервайзер – 61 отклик, зарплата: 34 900 грн;

– 61 отклик, зарплата: оператор чата – 42 отклика, зарплата: 27 000 грн;

– 42 отклика, зарплата: менеджер – 37 отзывов, зарплата: 22 500 грн;

– 37 отзывов, зарплата: контент-менеджер – 35 отзывов, зарплата: 15 000 грн.

Популярность этих должностей объясняется тем, что большинство из них можно выполнять удаленно, без больших вложений в профессиональную подготовку, а в условиях войны и нестабильности – это ключевое преимущество. Также люди стремятся к гибкости, безопасности и работе, которую можно совмещать с другими обязанностями или обучением.

Кто еще в зоне высокой конкуренции

промоутеры – 31 отзыв, зарплата – 7 750 грн;

– 31 отзыв, зарплата – упаковщики – 28 откликов, зарплата – 20 000 грн;

– 28 откликов, зарплата – менеджеры интернет-магазина – 25 отзывов, зарплата – 22 500 грн;

– 25 отзывов, зарплата – менеджеры по работе с клиентами – 21 отзыв, зарплата – 22 500 грн.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом конкуренция на некоторые из этих вакансий снизилась. Например, на позицию менеджера интернет-магазина в 2024 году претендовали в среднем 73 человека, а в этом году – только 25. Однако копирайтеры остаются в топе уже второй год подряд и конкуренция для них даже выросла, с 76 до 93 откликов. В прошлом рейтинге также были:

операторы ПК – 29 отзывов;

– 29 отзывов; SMM-менеджеры – 21 отзыв;

– 21 отзыв; контентщики – 26 отзывов.

Аналитики отмечают, что это раз подтверждает общую тенденцию, наибольший уровень конкуренции – в сфере "доступных" цифровых профессий, где часто не нужны формальные сертификаты, дипломы или годы опыта. Таких претендентов много, а вакансий ограниченное количество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские женщины зарабатывают примерно на пятую долю меньше мужчин, поэтому им приходится работать больше, чтобы получать такие же деньги. Из-за этого они за свою жизнь в среднем посвящают работе на 6,5 лет больше.

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