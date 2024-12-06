SOCAR – лидер по уплате налогов среди АЗС Украины

В ІІІ квартале этого года компания SOCAR стала первой по уплате налогов по продажам горючего и по уплате налогов на работников.

Графики, предоставленные специалистами Экономической экспертной платформы, свидетельствуют, что SOCAR по-прежнему уверенно удерживает лидерские позиции.

Напомним, что во ІІ квартале 2024 года компания SOCAR стала второй по уплате налогов на работников и третьей по уплате налогов с продаж горючего. А в I квартале этого года компания SOCAR уплатила больше налогов с продаж горючего и стала второй по уплате налогов на работников.

В прошлом году компания SOCAR в 3-х кварталах стала лидером по уплате налогов с горючего и в 2-х кварталах - по уплате налогов на работников. Исследование по определению теневой доли в подакцизных товарах и его динамике было проведено специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), аналитического центра CASE и Экономической экспертной платформы.

Как отметили авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой – наполнять бюджет способом, менее вредным, чем большинство других налогов.

По мнению авторов исследования, полномасштабная война, вероятно, повлекла за собой некоторый рост доли "теневых" продаж (при уменьшении абсолютных цифр) на фоне резкого падения легальных. Но меры, предпринятые в течение 2023 г., привели к резкому уменьшению этой доли в среднем по году, при этом объемы нелегального рынка снизились в 2.5 раза.

"Рынок горючего был в "тени" на 30%, после усиления контроля нелегальная доля упала до менее 10%", — отмечает Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы. По его словам, сети демонстрируют разную налоговую нагрузку. Кто-то может сказать, что это зависит от цен на топливо в рознице. Но показательно то, что "серые" сети АЗС платят и минимальные официальные зарплаты, а остальные выдают в конвертах.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, производимого и импортируемого в Украину, были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.