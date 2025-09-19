"Киевстар" перепишет условия десятков тарифов: что изменится для абонентов
Мобильный оператор "Киевстар" изменит условия своих пакетов услуг – как для контракта, так и по предоплате. Это станет возможным благодаря так называемому "роуминговому безвизу" – присоединению Украины к политике Евросоюза Roam like at Home. Некоторые абоненты смогут ощутить изменения уже с 24 сентября.
Об обновлении услуг сообщили в самой компании. Отмечается, что это лишь первый этап изменений, а в ближайшее время произойдут обновления и для других тарифов и роуминговых услуг.
Какие тарифы обновят
С 24 сентября начнут действовать новые условия для таких тарифов по подписке:
- LOVE UA Безлим Годовой;
- LOVE UA Безлим Полугодовой;
- LOVE UA Магнит;
- LOVE UA Свет 2023;
- LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;
- LOVE UA Успех;
- Киевстар Комфорт;
- Киевстар Комфорт 2018;
- Максимальный Безлим 500;
- СуперГиг;
- ТВОЙ Безлим;
- ТВОЙ Максимум.
С 1 октября начнут действовать новые условия для таких тарифов по контракту:
- LOVE UA Контракт;
- ВАШ Регион;
- LOVE UA Свет Контракт 2023;
- LOVE UA Свет Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт;
- Smart Business;
- Smart Business+;
- ВАШ Премиум;
- ВАШ Премиум+;
- LOVE UA Успех. Контракт 2024;
- LOVE UA Успех. Контракт.
Как изменятся условия роуминга
Когда тариф оплачен
- Безлимитные входящие вызовы.
- Звонки на "Киевстар" – из общего пакета минут (вместе с минутами на другие сети Украины).
- Увеличенные объемы интернета в большинстве тарифов.
- В некоторых тарифах гигабайты для роуминга будут расходоваться из общего тарифного пакета, а использовать их можно будет как в Украине, так и за рубежом.
Тарифы, где это работает:
- ВАШ Регион;
- LOVE UA Контракт;
- LOVE UA Свет Контракт 2023;
- LOVE UA Свет Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт;
- LOVE UA Магнит;
- LOVE UA Свет 2023;
- LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;
- Киевстар Комфорт;
- Киевстар Комфорт 2018;
Когда пакет исчерпан или тариф не оплачен
- Звонки на Киевстар: 3 грн/мин.
- Интернет: 0,06 грн/МБ.
Другие изменения
- Новый объем интернета появится после следующей оплаты тарифа (после даты изменений).
- Если средств для оплаты тарифа на 4 недели не хватает, будет предоставляться дневной пакет услуг: 1 ГБ интернета без ограничения скорости и безлимит на входящие звонки.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что абонентам "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь – стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/мес соответственно. Это объяснили ростом цен на электроэнергию и топливо, а также инфляцией.
