"Киевстар" перепишет условия десятков тарифов: что изменится для абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" изменит условия своих пакетов услуг – как для контракта, так и по предоплате. Это станет возможным благодаря так называемому "роуминговому безвизу" – присоединению Украины к политике Евросоюза Roam like at Home. Некоторые абоненты смогут ощутить изменения уже с 24 сентября.

Об обновлении услуг сообщили в самой компании. Отмечается, что это лишь первый этап изменений, а в ближайшее время произойдут обновления и для других тарифов и роуминговых услуг.

Какие тарифы обновят

С 24 сентября начнут действовать новые условия для таких тарифов по подписке:

LOVE UA Безлим Годовой;

LOVE UA Безлим Полугодовой; LOVE UA Безлим Полугодовой;

LOVE UA Магнит;

LOVE UA Свет 2023;

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;

LOVE UA Успех;

Киевстар Комфорт;

Киевстар Комфорт 2018;

Максимальный Безлим 500;

СуперГиг;

ТВОЙ Безлим;

ТВОЙ Максимум.

С 1 октября начнут действовать новые условия для таких тарифов по контракту:

LOVE UA Контракт;

ВАШ Регион;

LOVE UA Свет Контракт 2023;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт; LOVE UA Сила Контракт;

Smart Business;

Smart Business+;

ВАШ Премиум;

ВАШ Премиум+;

LOVE UA Успех. Контракт 2024;

LOVE UA Успех. Контракт.

Как изменятся условия роуминга

Когда тариф оплачен

Безлимитные входящие вызовы.

Звонки на "Киевстар" – из общего пакета минут (вместе с минутами на другие сети Украины).

Увеличенные объемы интернета в большинстве тарифов.

В некоторых тарифах гигабайты для роуминга будут расходоваться из общего тарифного пакета, а использовать их можно будет как в Украине, так и за рубежом.

Тарифы, где это работает:

ВАШ Регион;

LOVE UA Контракт;

LOVE UA Свет Контракт 2023;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт; LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Магнит;

LOVE UA Свет 2023;

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;

Киевстар Комфорт;

Киевстар Комфорт 2018; Киевстар Комфорт 2018.

Когда пакет исчерпан или тариф не оплачен

Звонки на Киевстар: 3 грн/мин.

Интернет: 0,06 грн/МБ.

Другие изменения

Новый объем интернета появится после следующей оплаты тарифа (после даты изменений).

Если средств для оплаты тарифа на 4 недели не хватает, будет предоставляться дневной пакет услуг: 1 ГБ интернета без ограничения скорости и безлимит на входящие звонки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что абонентам "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь – стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/мес соответственно. Это объяснили ростом цен на электроэнергию и топливо, а также инфляцией.

