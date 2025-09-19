УкраїнськаУКР
"Киевстар" перепишет условия десятков тарифов: что изменится для абонентов

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
9,0 т.
Иллюстрация - женщины пользуется смартфоном

Мобильный оператор "Киевстар" изменит условия своих пакетов услуг – как для контракта, так и по предоплате. Это станет возможным благодаря так называемому "роуминговому безвизу" – присоединению Украины к политике Евросоюза Roam like at Home. Некоторые абоненты смогут ощутить изменения уже с 24 сентября.

Об обновлении услуг сообщили в самой компании. Отмечается, что это лишь первый этап изменений, а в ближайшее время произойдут обновления и для других тарифов и роуминговых услуг.

Какие тарифы обновят

С 24 сентября начнут действовать новые условия для таких тарифов по подписке:

  • LOVE UA Безлим Годовой;
  • LOVE UA Безлим Полугодовой; LOVE UA Безлим Полугодовой;
  • LOVE UA Магнит;
  • LOVE UA Свет 2023;
  • LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;
  • LOVE UA Успех;
  • Киевстар Комфорт;
  • Киевстар Комфорт 2018;
  • Максимальный Безлим 500;
  • СуперГиг;
  • ТВОЙ Безлим;
  • ТВОЙ Максимум.

С 1 октября начнут действовать новые условия для таких тарифов по контракту:

  • LOVE UA Контракт;
  • ВАШ Регион;
  • LOVE UA Свет Контракт 2023;
  • LOVE UA Свет Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт; LOVE UA Сила Контракт;
  • Smart Business;
  • Smart Business+;
  • ВАШ Премиум;
  • ВАШ Премиум+;
  • LOVE UA Успех. Контракт 2024;
  • LOVE UA Успех. Контракт.

Как изменятся условия роуминга

Когда тариф оплачен

  • Безлимитные входящие вызовы.
  • Звонки на "Киевстар" – из общего пакета минут (вместе с минутами на другие сети Украины).
  • Увеличенные объемы интернета в большинстве тарифов.
  • В некоторых тарифах гигабайты для роуминга будут расходоваться из общего тарифного пакета, а использовать их можно будет как в Украине, так и за рубежом.

Тарифы, где это работает:

  • ВАШ Регион;
  • LOVE UA Контракт;
  • LOVE UA Свет Контракт 2023;
  • LOVE UA Свет Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт; LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Магнит;
  • LOVE UA Свет 2023;
  • LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;
  • Киевстар Комфорт;
  • Киевстар Комфорт 2018; Киевстар Комфорт 2018.

Когда пакет исчерпан или тариф не оплачен

  • Звонки на Киевстар: 3 грн/мин.
  • Интернет: 0,06 грн/МБ.

Другие изменения

  • Новый объем интернета появится после следующей оплаты тарифа (после даты изменений).
  • Если средств для оплаты тарифа на 4 недели не хватает, будет предоставляться дневной пакет услуг: 1 ГБ интернета без ограничения скорости и безлимит на входящие звонки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что абонентам "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь – стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/мес соответственно. Это объяснили ростом цен на электроэнергию и топливо, а также инфляцией.

