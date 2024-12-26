"Киевстар" отключит украинцев от 3G: в каких городах

Мобильный оператор "Киевстар" запланировал отключение ряда городов Украины от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G. Отключения начнут проводить с 28 января 2025 года.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что 3G отключат во:

Львове и Львовском регионе;

Жовкве (Львовская область);

Винниках (Львовская область);

Смеле (Черкасская область).

"Мы провели тестирование радиочастот спектра 2100 МГц уже в 29 городах за 2 года и развиваем технологию 4G в Украине. По результатам тестирования скорость и качество мобильного Интернета 4G существенно выросла, в среднем на 40%. Поэтому для улучшения 4G сети в отдельных регионах будет отключена сеть 3G", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: отключение в Смеле запланировано на 28 января 2025 года. Во Львове, Львовском регионе, Жовкве и Винниках – на 25 февраля 2025 года.

В то же время, отметили в "Киевстаре", если абоненты до сих пор не перешли на 4G, после отключения они продолжат звонить, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений. Однако кроме 3G.

"Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM без дополнительной платы, при этом номер сохраняется. Вы можете заказать USIM на отделение "Укрпочты" с безвозмездной доставкой или обратиться в магазины "Киевстар", – рассказали в операторе.

В целом же, отметили там, постепенное свертывание технологии 3G – это многолетний проект, который имеет большое значение для всей отрасли электронных коммуникаций. Ведь благодаря ему:

растет скорость 4G;

идет подготовка сети к запуску технологии 5G в Украине.

"А реализовать это возможно, в том числе и, освободив частоты от устаревших технологий. Вроде 3G", – констатировали в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Киевстар" с 19 декабря закрыл ряд своих тарифов – однако только для новых абонентов. Для старых пользователей предложения продолжат действовать, только под новыми названиями.

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