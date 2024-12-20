Из-за хакерской атаки не работают реестры Минюста: что будет с соцвыплатами и как теперь пользоваться госуслугами

Из-за массированной хакерской атаки России Министерство юстиции Украины приостановило работу Единого и Государственного реестров. Украинцы могут и дальше обращаться за регистрацией государственных актов, но только с бумажными носителями.

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Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом на брифинге 20 декабря сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина. По ее словам, продолжается работа по восстановлению реестров, а все данные, которые содержались в них, были сохранены.

"Приостановлено действие всех реестров Минюста во избежание дальнейших угроз. Продолжаются работы по восстановлению реестров. События, связанные с реестрами Минюста, не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение Действие", – заверила глава Минюста.

Она отметила, что у граждан остается доступ к регистрации актов гражданского состояния (т.е. к актам о рождении, смерти, разводе, браке). Но это возможно будет делать только с бумажными носителями. Информацию об отделах регистрации актов гражданского состояния, в которых можно будет обратиться для регистрации, следует искать на страницах Facebook.

"Все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, осуществляются на основании заявлений... На рассмотрение правительства вынесу акт, согласно которому не будут исчисляться сроки на период до возобновления функционирования реестров регистрации сведений о завещаниях, изменениях в них, отмене, расторжение договоров", – объяснила Стефанишина.

Она уверяет об отсутствии угрозы потери данных. А возобновить работу госреестров планируют с 23 декабря.

"Работа реестров начнется с понедельника... Как только стало известно об атаке, вместе с СБУ, спеццентром при СНБО, Государственной службой спецсвязи и защитой информации мы работали в ГП НАИС, все обстоятельства устанавливаются. Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение. Все граждане, требующие дополнительной информации, могут обратиться на горячую линию в центры бесплатной правовой помощи, где им будет предоставлено разъяснение и содействие в любых вопросах", – добавила министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал о масштабной хакерской атаке, которую совершили киберспециалисты Главного управления разведки Украины на четыре российских банка, осуществляющих незаконную деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате успешной DDoS-атаки, продолжавшейся 24 часа, парализована работа систем дистанционного обслуживания "Генбанка", РНКБ (Российского национального коммерческого банка), "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

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