Из Украины хотели нелегально вывезти важную сельхозкультуру на $2 млн: какие схемы применили

"Черные" зернотрейдеры продолжают попытки нелегально вывезти из Украины зерно. Для этого они подделывают экспортные документы и используют схемы с "товарами прикрытия" и "отличными от экспорта таможенных режимов".

Видео дня

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он призвал нарушителей оставить попытки обойти закон, чтобы украсть у государства, и посоветовал им работать честно.

Детали

По словам Гетманцева, сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили незаконный вывоз через порт "Южный" 5,4 тыс. тонн сои общей стоимостью $2 млн. 12 августа одесская таможня пропустила судно с "черным зерном", поскольку в документах был указан таможенный режим "Переработка за пределы таможенной территории".

Но благодаря работе детективов соответствующее судно еще не покинуло территорию Украины. Поэтому дальше уже суд должен принять соответствующие решения, чтобы "черные зерно" не покинуло страну.

"Использование мошенниками все чаще схем прикрытия в обход РЭЗ (Режим экспортного обеспечения товаров. – Ред.), в этом случае через таможенный режим "Переработка за пределами таможенной территории" подтверждает, что принятый закон по режиму экспортного обеспечения работает и является эффективным механизмом в борьбе с "черным зерном", – отметил Гетманцев.

Кроме того, нардеп призвал привлечь к ответственности руководителя и заместителей Одесской таможни, а также "всех причастных по вертикали" к работе нечестных таможенников.

Суть схемы "черного зерна": как это работает

Зерно в большом количестве оформляется по фиктивным документам на первое юридическое лицо.

на первое юридическое лицо. Далее оно передается по цепочке от одного юрлица к другому . Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна.

. Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна. После этого зерно оформляется на компанию-экспортера – другую фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц.

– другую фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц. Зерно вывозится за границу на имя такой же фиктивной компании, зарегистрированной, например, в Чехии или Швейцарии, также на подставных лиц.

Во время движения судна зерно несколько раз перепродается .

. Благодаря этой цепи операций оно приобретает признаки легального происхождения и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку.

и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку. Как результат, Украина не получает налогов и валютной выручки, а выращенное зерно "просто исчезает".

Схема "нетипичного экспорта": что это значит

Еще одной схемой реализации "черного зерна" является так называемый нетипичный экспорт. В ее рамках компания, которая по видам деятельности не занимается сельским хозяйством (например, ІТ-фирма), осуществляет экспорт продукции. Проворачивают это так:

по документам продукция не является зерном (например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно;

(например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно; продукцию невозможно оценить по реальной рыночной или биржевой стоимости;

таможенная цена существенно занижается, и государство недополучает валютную выручку и налоги.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным правительства, почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени. Чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну и был подписан закон о борьбе с "черными схемами" экспорта зерна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!