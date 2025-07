Искусственный интеллект оставит без работы миллионы людей: кому следует менять профессию уже сейчас

Миллионы представителей десятков профессий по всему миру могут быть успешно заменены технологиями генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Среди прочих в зону риска попали переводчики, бортпроводники, писатели и журналисты.

Видео дня

Об этом говорится в докладе Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI ("Работа с ИИ: измерение профессиональных последствий генеративного ИИ") специалистов исследовательского центра Microsoft Research. Они определили риски автоматизации искусственным интеллектом в десятках профессий.

Кто рискует остаться без работы из-за ИИ

Исследование основано на анализе таких показателей, как охват и полнота выполнения задач, которые может выполнять ИИ, а также широта применения искусственного интеллекта в профессии. В десятку профессий, которые наиболее рискуют быть автоматизированными, попали:

переводчики – 49%;

– 49%; историки – 48%;

– 48%; бортпроводники – 47%;

– 47%; торговые представители – 46%;

– 46%; писатели и авторы – 45%;

авторы – 45%; специалисты службы поддержки клиентов – 44%;

– 44%; программисты станков с ЧПУ (числовым программным управлением) – 44%;

– 44%; телефонные операторы – 42%;

– 42%; билетные агенты и туроператоры – 41%;

– 41%; радиоведущие и диджеи – 41%.

Только в США в этих профессиях заняты более 4,2 млн человек. Также рискуют остаться без работы брокеры, клерки, рекламщики, модели, консьержи, политологи, журналисты, редакторы и представители десятков других профессий. В совокупности в 40 профессиях с наивысшей применимостью ИИ заняты почти 8,5 млн человек, работа которых "обезличена" и может быть легко оцифрована и с легкостью воспроизведена нейросетью.

Нейросети угрожают не всем

Также аналитики определили 40 профессий, наименее подверженных влиянию ИИ. Деятельность таких работников требует физического присутствия человека, и в этот список попали:

массажисты;

строители;

кровельщики;

инженеры;

хирурги и другие представители медспециальностей;

смотрители мостов и шлюзов;

посудомойщики;

бальзамировщики.

Впрочем, отмечается, что с развитием роботизированных систем в будущем под угрозой могут оказаться и эти профессии. Отмечается, что аналитики изучали рынок труда США, но эти прогнозы могут применяться практически к любой развитой или развивающейся стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наиболее защищены сейчас от замены искусственным интеллектом IT-специалисты, водители, электрики, бухгалтеры и логисты. Такие сферы требуют человеческого присутствия, эмоционального интеллекта и специализированных навыков, которые пока невозможно заменить машинами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!