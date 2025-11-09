График движения поездов изменили из-за отсутствия электроснабжения: задержки достигают более 8 часов
Из-за обстрелов и отсутствия напряжения на отдельных участках Харьковщины поезда курсируют под резервными тепловозами, что приводит к задержкам и отмене дублирующих рейсов. Сообщение сохранено, а график будут восстанавливать по мере стабилизации энергообеспечения. Наибольшие задержки сейчас фиксируются на направлениях Харьков–Львов, Харьков–Ужгород и Харьков–Ивано-Франковск, где поезда прибывают с опозданием более 7-9 часов.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Из-за масштабных последствий российской атаки 8 ноября на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине в регионе временно введены изменения в работе пригородного железнодорожного сообщения.
На отдельных участках отсутствует напряжение в сети, поэтому "Укрзалізниця" переводит часть движения на резервные тепловозы, что может вызвать задержки. Некоторые дублирующие рейсы сегодня не будут курсировать, однако ключевые сообщения сохранены.
В компании отмечают, что речь идет именно о технических ограничениях, которые позволяют продолжить движение, а не о сокращении работы железной дороги или "изоляции региона", как это распространяют некоторые Telegram-каналы. Сегодня не будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6701 Харьков-Пас – Змиев;
- №6506 Златополь – Харьков-Пас;
- №6682 Власовка – Харьков-Пас;
- №6702 Змиев – Харьков-Пас;
- №6685 Харьков-Пас – Берестин;
- №6678 Берестин – Харьков-Пас;
- №6516 Лозовая – Харьков-Пас;
- №6688 Берестин – Харьков-Пас;
- №6690 Берестин – Харьков-Пас;
- №7001 Харьков-Пас – Лозовая;
- №6705 Харьков-Пас – Змиев;
- №6527 Харьков-Пас – Дубовое;
- №6704 Змиев – Харьков-Пас;
- №6823/6813 Харьков-Пас – Гусаровка;
- №6812/6822 Гусаровка – Харьков-Пас;
- №6401 Харьков-Пас – Букино;
- №6426 Букино – Харьков-Пас;
- №6006 Харьков-Пас – Слатино;
- №6007 Слатино – Харьков-Пас;
- №6021 Слатино – Харьков-Пас;
- №6022 Харьков-Пас – Слатино;
- №6023 Слатино – Харьков-Пас;
- №6014 Харьков-Пас – Слатино;
- №6175/6176 Золочев – Харьков-Пас;
- №6691 Харьков-Пас – Берестин;
- №6321 Новая Бавария – Огульцы;
- №6330 Огульцы – Люботин;
- №6266 Мерчик – Харьков-Пас;
- №6915 Харьков-Пас – Огульцы;
- №6916 Огульцы – Харьков-Пас;
- №6921 Харьков-Пас – Огульцы;
- №6924 Огульцы – Новая Бавария;
- №6334 Мерчик – Харьков-Пас;
- №6121 Харьков-Пас – Золочев;
- №6307 Харьков-Пас – Мерчик;
- №6222 Мерчик – Люботин;
- №6221 Люботин – Огульцы;
- №6914 Огульцы – Харьков-Пас;
- №6917 Харьков-Пас – Огульцы;
- №6922 Огульцы – Люботин;
- №6264 Люботин – Харьков-Пас;
- №6145/6146 Харьков-Пас – Золочев;
- №6159/6160 Золочев – Харьков-Пас;
- №6157 Харьков-Пас – Мерчик;
- №6158 Мерчик – Люботин;
- №6169 Пересечная – Харьков;
- №6319 Харьков-Пас – Мерчик;
- №6322 Мерчик – Харьков-Пас;
- №6177/6178 Харьков-Пас – Золочев;
- №6179/6180 Золочев – Харьков-Пас;
- №6333 Харьков-Пас – Огульцы;
- №6134 Мерчик – Харьков-Пас;
- №6303 Харьков-Пас – Мерчик;
- №6304 Мерчик – Люботин.
Задержки поездов дальнего следования
Ряд поездов дальнего следования прибывают с существенным опозданием. В частности:
- №93/94 Хелм – Харьков-Пас. (+8:40);
- №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород (+7:30);
- №21/22 Харьков-Пас. – Львов (+9:24);
- №103/104 Гусаровка – Львов (+9:24);
- №1/2 Харьков-Пас. – Ворохта (+8:19);
- №123/124 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (+8:19);
- №7/8 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (+7:40);
- №73/74 Харьков-Пас. – Перемышль Главный (+6:50);
- №101/102 Гусаровка – Херсон (+4:27);
- №749/750 Киев-Пас. – Вена Главный (+2:55) ...и другие рейсы с меньшими задержками.
"Укрзалізниця" опровергла фейки
УЗ отмечает, что никаких планов сокращать движение на Полтавщине или Харьковщине нет. "Такие удары по депо, подстанциях и инфраструктуре уже стали ежедневными. Мы восстанавливаем питание и переводим движение на резервную тягу, чтобы сохранить сообщение", – сообщили в компании.
От Гребенки до Полтавы электротягу уже частично восстановлено, движение продолжается, инфраструктура ремонтируется. Даже Интерсити+ №712 Киев–Гусаровка следует сейчас под резервным тепловозом.
