График движения поездов изменили из-за отсутствия электроснабжения: задержки достигают более 8 часов

Из-за обстрелов и отсутствия напряжения на отдельных участках Харьковщины поезда курсируют под резервными тепловозами, что приводит к задержкам и отмене дублирующих рейсов. Сообщение сохранено, а график будут восстанавливать по мере стабилизации энергообеспечения. Наибольшие задержки сейчас фиксируются на направлениях Харьков–Львов, Харьков–Ужгород и Харьков–Ивано-Франковск, где поезда прибывают с опозданием более 7-9 часов.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Из-за масштабных последствий российской атаки 8 ноября на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине в регионе временно введены изменения в работе пригородного железнодорожного сообщения.

На отдельных участках отсутствует напряжение в сети, поэтому "Укрзалізниця" переводит часть движения на резервные тепловозы, что может вызвать задержки. Некоторые дублирующие рейсы сегодня не будут курсировать, однако ключевые сообщения сохранены.

В компании отмечают, что речь идет именно о технических ограничениях, которые позволяют продолжить движение, а не о сокращении работы железной дороги или "изоляции региона", как это распространяют некоторые Telegram-каналы. Сегодня не будут курсировать такие пригородные поезда:

№6701 Харьков-Пас – Змиев;

№6506 Златополь – Харьков-Пас;

№6682 Власовка – Харьков-Пас;

№6702 Змиев – Харьков-Пас;

№6685 Харьков-Пас – Берестин;

№6678 Берестин – Харьков-Пас;

№6516 Лозовая – Харьков-Пас;

№6688 Берестин – Харьков-Пас;

№6690 Берестин – Харьков-Пас;

№7001 Харьков-Пас – Лозовая;

№6705 Харьков-Пас – Змиев;

№6527 Харьков-Пас – Дубовое;

№6704 Змиев – Харьков-Пас;

№6823/6813 Харьков-Пас – Гусаровка;

№6812/6822 Гусаровка – Харьков-Пас;

№6401 Харьков-Пас – Букино;

№6426 Букино – Харьков-Пас;

№6006 Харьков-Пас – Слатино;

№6007 Слатино – Харьков-Пас;

№6021 Слатино – Харьков-Пас;

№6022 Харьков-Пас – Слатино;

№6023 Слатино – Харьков-Пас;

№6014 Харьков-Пас – Слатино;

№6175/6176 Золочев – Харьков-Пас;

№6691 Харьков-Пас – Берестин;

№6321 Новая Бавария – Огульцы;

№6330 Огульцы – Люботин;

№6266 Мерчик – Харьков-Пас;

№6915 Харьков-Пас – Огульцы;

№6916 Огульцы – Харьков-Пас;

№6921 Харьков-Пас – Огульцы;

№6924 Огульцы – Новая Бавария;

№6334 Мерчик – Харьков-Пас;

№6121 Харьков-Пас – Золочев;

№6307 Харьков-Пас – Мерчик;

№6222 Мерчик – Люботин;

№6221 Люботин – Огульцы;

№6914 Огульцы – Харьков-Пас;

№6917 Харьков-Пас – Огульцы;

№6922 Огульцы – Люботин;

№6264 Люботин – Харьков-Пас;

№6145/6146 Харьков-Пас – Золочев;

№6159/6160 Золочев – Харьков-Пас;

№6157 Харьков-Пас – Мерчик;

№6158 Мерчик – Люботин;

№6169 Пересечная – Харьков;

№6319 Харьков-Пас – Мерчик;

№6322 Мерчик – Харьков-Пас;

№6177/6178 Харьков-Пас – Золочев;

№6179/6180 Золочев – Харьков-Пас;

№6333 Харьков-Пас – Огульцы;

№6134 Мерчик – Харьков-Пас;

№6303 Харьков-Пас – Мерчик;

№6304 Мерчик – Люботин.

Задержки поездов дальнего следования

Ряд поездов дальнего следования прибывают с существенным опозданием. В частности:

№93/94 Хелм – Харьков-Пас. (+8:40);

№17/18 Харьков-Пас. – Ужгород (+7:30);

№21/22 Харьков-Пас. – Львов (+9:24);

№103/104 Гусаровка – Львов (+9:24);

№1/2 Харьков-Пас. – Ворохта (+8:19);

№123/124 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (+8:19);

№7/8 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (+7:40);

№73/74 Харьков-Пас. – Перемышль Главный (+6:50);

№101/102 Гусаровка – Херсон (+4:27);

№749/750 Киев-Пас. – Вена Главный (+2:55) ...и другие рейсы с меньшими задержками.

"Укрзалізниця" опровергла фейки

УЗ отмечает, что никаких планов сокращать движение на Полтавщине или Харьковщине нет. "Такие удары по депо, подстанциях и инфраструктуре уже стали ежедневными. Мы восстанавливаем питание и переводим движение на резервную тягу, чтобы сохранить сообщение", – сообщили в компании.

От Гребенки до Полтавы электротягу уже частично восстановлено, движение продолжается, инфраструктура ремонтируется. Даже Интерсити+ №712 Киев–Гусаровка следует сейчас под резервным тепловозом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа "УЗ-3000" стартует 1 декабря 2025 года и будет действовать четыре месяца, то есть до 31 марта 2026 года. Воспользоваться правом бесплатно путешествовать поездами на расстояние до 3 тыс. км смогут все украинцы. Однако первыми будут жители прифронтовых регионов. Для всех остальных программа запустится уже в январе.

