В Украине будет больше дронов? Госспецсвязи разрешили закупать дроны и боеприпасы к ним

Во время военного положения Госспецсвязи сможет закупать дроны и РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы). Соответствующий законопроект № 11144 поддержали народные депутаты. За – 275 голосов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Также, отметил он, среди прочего Госспецсвязи сможет закупать боеприпасы для дронов.

При этом народный депутат подчеркнул: это временная мера. Она будет действовать "до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя эту функцию".

"Темпы современного производства беспилотных систем, а также боеприпасов к ним требуют соответствующих испытаний государственными заказчиками в сфере оборонных закупок, в том числе и Госспецсвязи. Следовательно, возникает фактическая потребность привлечения подразделений Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины к проведению соответствующих тестов и испытаний, в том числе с использованием боеприпасов и боевых частей", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

FPV-дроны фактически уберегли фронт

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжит наращивать собственное производство дальнобойных и FPV-дронов. Ведь пока западные партнеры задерживали поставки оружия для Сил обороны, именно они смогли уберечь фронт.

"На этой войне – и именно нашими воинами – было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу. В то время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Должны это продолжать. Будем продолжать", – заверил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожают вражескую технику на фронте. В сети опубликовали кадры, на которых FPV-дроны попадают в машины захватчиков прямо во время движения.

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