Глава села потратила из бюджета на "айфоны" больше, чем на благоустройство: как бюджетники и коммунальные предприятия транжирят деньги на телефоны

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине все еще возникают вопросы к органам власти относительно эффективного использования бюджетных средств. Самый яркий пример – покупка картин, дорогих автомобилей и телефонов. Украина вынуждена просить у партнеров покрывать дефицит бюджета, ведь собственных поступлений едва хватает на армию.

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Вместе с тем отдельные чиновники за счет бюджета проводят тендеры на покупку самых дорогих телефонов.

OBOZ.UA проанализировал десятки аукционов и собрал информацию о том, кто и какие телефоны покупает за бюджетные средства.

iPhone 15 Pro для администрации села

OBOZ.UA проанализировал около 40 тендеров на закупку мобильных телефонов за последние два года. Оказалось, что самые дорогие телефоны купило Управление СБУ в Одесской области. В ноябре прошлого года они потратили 468 тыс. грн на 10 телефонов. Что интересно, на сайте Prozorro отмечается, что эта сумма – с НДС. Тогда как в самом договоре говорится о том, что эта сумма – без НДС.

Для одесских сотрудников СБУ купили Samsung Galaxy S24 (это одна из самых дорогих моделей). Стоимость без НДС одного телефона составляет 46,8 тыс. грн.

Чуть меньше потратила на телефоны администрация Пришибской территориальной громады. Это небольшая громада на 2 тыс. человек и несколько сел. В прошлом году на организацию благоустройства потратили 166,9 тыс. грн. А на четыре мобильных телефона – 175 тыс. грн.

Сельский совет купил два Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro 128 Гб. В среднем каждый телефон обошелся местным чиновникам в 43,7 тыс. грн. Пришибскую территориальную громаду возглавляет Городянко Валентина Ивановна. Судя по данным на сайте громады, у нее нет ни одного заместителя. Зачем женщине, которая должна заниматься несколькими небольшими селами, сразу четыре дорогих телефона, – загадка.

OBOZ.UA не удалось связаться с представителями громады или с самой Валентиной Ивановной. Ни один из телефонов, указанных на сайте громады, не работал.

Сразу два iPhone 15 Pro для администрации села – рекорд. Для сравнения: в прошлом году телефоны закупила компания "Харьковэнергосбыт". Тогда компания купила один iPhone 12 всего за 26 тыс. грн и 49 дешевых Samsung Gаlаху А24 (по 8,1 тыс. грн каждый).

Газовщики заплатят за телефоны больше, чем предлагают в магазинах

В Киевском филиале "Газораспределительные сети Украины" отдают предпочтение китайскому производителю телефонов. ООО "Кришітка" выиграла тендер на 2 млн грн (перед подписанием договора компания должна устранить несоответствия в документах). За такую сумму газовщикам должны продать 295 телефонов Oukitel WP35S OUKITEL WP32 Pro 6/256GB. Стоимость каждого составляет 6 800 грн.

Что интересно, если бы газовщики вместо тендера сходили в крупный магазин бытовой техники, то смогли бы сэкономить значительную сумму. В интернете такой же телефон можно купить за 5 999 грн. То есть в сумме это на 236,3 тыс. грн дешевле. И это при том, что оптовая цена должна была бы быть меньше, чем розничная.

Едва ли не самый крупный покупатель телефонов на Prozorro – Украинский национальный центр развития мира. Это государственное предприятие, которое выполняет функции Национального информационного бюро в соответствии с конвенциями о защите жертв войны. Они закупили тысячу телефонов TECNO Spark Go 1 (KL4) 6.67" 4/64ГБ по цене 3395 грн каждый. При этом сейчас в крупных магазинах техники такой телефон можно купить за 3 199 грн. Правда, государственное предприятие закупало телефоны еще в конце прошлого года. Поэтому цены за этот период действительно могли снизиться.

Кто и для кого покупает последние iPhone

В январе 2025-го "Запорожьеоблэнерго" (принадлежит Минэнерго) объявило тендер на покупку Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural. Это последняя и фактически самая дорогая версия телефона. Стоимость такого гаджета составляет 68 499 грн.

Зачем энергетической компании понадобился едва ли не самый дорогой телефон, неизвестно. Вероятно, это скорее желание кого-то из руководителей, чем реальная производственная необходимость.

Для чего энергетической компании iPhone 16 Pro Max и для кого приобрели этот телефон – загадка. Последние iPhone также через тендеры купили и в государственном ПриватБанке. В январе 2025-го банк приобрел три телефона:

Apple iPhone 16 128GB Black (за 44,7 тыс. грн);

Apple iPhone 16 Pro 128GB Black (за 56,2 тыс. грн);

Apple iPhone 15 Plus 128GB Black (за 44,5 тыс. грн).

Еще одну партию iPhone ПриватБанк купил в мае 2025-го. На четыре телефона и планшет потратили 229,9 тыс. грн. За эти средства приобрели:

Apple iPhone16 Pro 128GB (49 тыс. грн);

Apple iPhone16 Pro Max 256GB (59,4 тыс. грн);

Apple iPhone16 128GB (38,5 тыс. грн);

Apple iPhone16 Plus 128GB (42,7 тыс. грн);

Apple iPad Air 11" M3 2025 (40,3 тыс. грн).

В системе Prozorro до сих пор есть упоминание о тендере Кураховского местного совета на покупку сразу 15 телефонов iPhone 13 256Gb на общую сумму 760,4 тыс. грн (по 50,7 тыс. грн за каждый). Сотни тысяч гривен потратили на дорогие телефоны уже во время полномасштабной войны, в конце 2022-го. Тогда в Госаудитслужбу направили обращение с текстом "Завышенная стоимость закупки более чем на 30%, нерациональное использование бюджетных средств в период военного положения". Статус ответа "ожидается". Курахово по состоянию на май 2025-го остается оккупированным Российской Федерацией.