'Гарпок' ожидает от 'Энергоатома' выплаты долгов в сентябре, – Артем Некрасов

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ожидает выполнения своих обязательств компанией "Энергоатом" относительно существенного уменьшения долгов с сентября текущего года, заявил в интервью директор предприятия Артем Некрасов.

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Он напомнил, что руководитель "Энергоатома" Петр Котин недавно сообщил, что они в сентябре планируют выйти на полные расчеты с "Гарпоком".

"Гарантированный покупатель" после этого сможет полностью рассчитываться с ЧУПами. Кроме того, "Энергоатом" планирует до конца месяца предоставить график погашения своей задолженности за предыдущие периоды. Поэтому ожидаем положительную динамику", – подчеркнул Некрасов.

Он также сообщил, что в настоящее время сумма, которую предприятие занимает перед производителями энергии из возобновляемых источников, составляет 32,2 млрд грн.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" за текущий год составляет более 17 млрд грн.

По мнению главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.