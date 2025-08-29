Сначала – полезная справочная информация.

Киевстар : 039, 067, 068, 077, 096, 097, 098; штаб-квартира бенефициара - в Дубае; на начало полномасштабной войны – в Украине более 26 млн абонентов.

: 039, 067, 068, 077, 096, 097, 098; штаб-квартира бенефициара - в Дубае; на начало полномасштабной войны – в Украине более 26 млн абонентов. Водафон : 050, 066, 075, 095, 099; штаб-квартира бенефициара – в Баку; на начало полномасштабной войны – в Украине более 18 млн абонентов.

: 050, 066, 075, 095, 099; штаб-квартира бенефициара – в Баку; на начало полномасштабной войны – в Украине более 18 млн абонентов. Лайфселл: 063, 073, 093; штаб-квартира бенефициара – в Париже; на начало полномасштабной войны – в Украине более 10 млн абонентов.

Видео дня

Так вот, в 2024 году, согласно официальным данным, сменили своего оператора благодаря услуге MNP, то есть с сохранением номера и кода (для банковских услуг, соцсетей, мессенджеров и т.д.), 340 тысяч абонентов.

В связи с этим, если кому-то весьма докучает и мешает регулярный спам собственного мобильного оператора – его слишком частые предложения в SMS или даже звонки с такими предложениями, можно сменить оператора! Но сначала, понятно, стоит посоветоваться насчет спама от остальных операторов со знакомыми. Лично для меня каждое спам-сообщение или (тем более!) каждый спам-звонок равняется настойчивой просьбе перейти к другому оператору. Так что размышляю и советуюсь.

Кстати: а есть ли симметрия в легкости дозвона клиенту от оператора и оператору от клиента? Если иметь в виду живой контакт, а не изнурительное собеседование с роботом? И касается этот вопрос, между прочим, не только мобильной связи!

Ну и кто же чей клиент? Кто кому платит? И как уплаченные средства тратятся получателем, если он за них держит на зарплате звонарей (по крайней мере, звонивший мне – рассказывал, что это его работа, он не говорил, что "на проценте" в свободное время!), но на тех, кто, наоборот, отвечает клиентам, денег откровенно не хватает?

Ну а возвращаясь к именно операторам мобильной связи, выскажу предположение, что, когда рынок в стране фактически поделен почти полностью между лишь тремя компаниями, ни к чему хорошему это привести не может, что, разумеется, имеет значение не только для определенной вакханалии принудительной рекламы и безусловно асимметричного взаимодоступа. Однако же и в других странах на рынке мобильной связи примерно так же. Получается, все это – проблемы вынужденной неизбежной монополии? В таком случае бороться (чередованием обслуживающих их монополистов!!!) должны лишь клиенты.