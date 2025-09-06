Электронный дневник в школах стал платным для родителей? Гетманцев посчитал прибыль частного оператора

Электронный дневник от "Единой школы", которым пользуются во многим школах", стал платным для родителей. После регистрации есть семь пробных дней, после этого ежемесячно надо платить по 48,99 грн. Такое нововведение вызвало волну возмущения.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев посчитал, что такая плата как будто может принести частному оператору 2,2 млрд грн. "Плата законом не предусмотрена. Но если посчитать в год набегает неплохая сумма – в 2.2 млрд грн. В понедельник обращусь с запросом об авторе и вдохновителе этой удивительной монетизации государственной услуги. Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на который до этого "подсадили" школы", – заявил Гетманцев в своем канале в Tekegram.

Важно:

электронный дневник от государства "Мрия" остается бесплатным и для учителей, и для учеников, и для родителей;

электронный дневник "Единая школа" стал платным только для родителей (для учеников и учителей – бесплатно);

кроме "Мрии" и "Единой школы" есть еще более 10 компаний, которые разработали электронные дневники;

школа сама может выбирать, каким электронным дневником пользоваться.

"Все условия пользования системой для школ, педагогов и детей остаются неизменными Спасибо, что вы с нами и ежедневно помогаете делать обучение удобным и современным! Для родителей: вы можете бесплатно пользоваться браузерной версией программы; или же просматривать оценки в версии ребенка без дополнительной оплаты", – заявили в "Единой школе".

Отметим, "Единая школа" принадлежит компании "Татл Технолоджи" (владельцы – Алексей и Людмила Кошевец). Компания в этом году получила более 22 млн грн государственных тендеров (в том числе за услугу по поставке программной продукции ИКАС Единая школа).

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров после возмущения родителей на своей странице в Telegram посоветовал пользоваться бесплатным государственным аналогом "Единой школы" – Мрией".

