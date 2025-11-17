'Достроил' хранилище для ядерного топлива на 210 млн грн: Железняк требует у ГБР новое расследование против Галущенко

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") требует расследовать растрату 210 млн грн вице-президентом "Энергоатома" Германом Галущенко, который подписал аванс за работы, которые не были выполнены. Аудиозаписи и журналистские расследования подтверждают, что средства не возвращены государству, и нардеп ожидает быстрого и прозрачного расследования.

Об этом он сообщил на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности 17 ноября. По словам парламентария, речь идет о сумме в 210 миллионов гривен, авансовый платеж которой был подписан Галущенко для достройки хранилища отработанного ядерного топлива.

Однако компания, получившая средства, так и не выполнила никаких работ. По данным Железняка, аудиозаписи чиновника "Энергоатома" подтверждают, что деньги были растрачены. Народный депутат подчеркнул, что ожидает такой же оперативности в расследовании, как это было в деле Владимира Кудрицкого (бывший глава "Укрэнерго"), однако в отличие от последнего в этом случае речь идет о реальном преступлении и отсутствии возврата государственных средств.

"Государственное предприятие заказывает поставку на сотни миллионов гривен. Подрядчик получает аванс, подписывается соответствующий документ, а работы не выполнены", – объяснил Железняк. Он также отметил, что этот случай не похож на дело Кудрицкого, ведь там деньги были возвращены и подозреваемый не знал о нарушениях. В случае с Галущенко аванс остался невыполненным, а средства не возвращены государству.

Нардеп привел пример схемы, которая происходила еще в 2020 году, когда подписывал соответствующие документы тогдашний заместитель НРА Евгений Полученко. Он подчеркнул, что факт аванса и невыполненных работ подтверждается журналистскими расследованиями.

Железняк также заявил, что подал два отдельных заявления – одно в ГБР, другое в прокуратуру – и надеется на быстрое привлечение Галущенко к ответственности. "Ожидаю такой же скорости, как в деле Кудрицкого, ведь здесь реальное преступление и никто не вернул государственные средства", – подчеркнул нардеп.

В то же время парламентарий призвал к прозрачному и беспристрастному расследованию, подчеркивая, что этот случай является серьезной коррупционной схемой на ядерном рынке. Он также отметил, что ожидает полного раскрытия деталей и привлечения всех причастных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ уже долгое время сталкивается с трудностями в получении данных от Госслужбы финансового мониторинга (Госфинмониторинг). Ведомство сейчас возглавляет фигурант расследования о строительстве фортификаций Полтавской ОГА Филипп Пронин.

