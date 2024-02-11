Долги в энергетике плохо влияют на экономику и новые инвестиции – девелопер

Украине нужно решать проблему долгов в энергетике, поскольку это мешает привлечению новых инвестиций в отрасль и не способствует улучшению ситуации в экономике, считает руководитель компании Voltage Group Виталий Николаенко.

"Тема долгов очень актуальна и болезненна для участников рынка. Как следствие, это влияет на экономику и на инвестиции в стране", - сказал Николаенко. По его словам, все годы независимости Украина преимущественно использовала старую энергетическую базу, то есть предприятия энергетики, которые были построены в советское время. Поэтому, по его мнению, Украине следует продолжать строительство станций возобновляемой энергетики. "Очевидно, что есть военные риски. Мы очень тесно общаемся с инвесторами, для многих построили зеленые энергетические мощности, для многих осуществляем девелопмент", - сказал Николаенко.

Он сообщил, что не стоит считать, что инвестиции вообще остановились, ведь они в гораздо меньшем размере, но все же есть. Однако, по мнению Николаенко, инвесторы ожидают предсказуемости от государства, чтобы решиться на большие инвестиции в новую энергетику.

"Инвестору нужны понятные правила игры, которые должны придерживаться и должна быть уверенность", – подчеркнул он.

Как сообщалось, задолженность Энергоатома по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн. Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.