Для увеличения стабильности энергоснабжения нужна дальнейшая интеграция в европейский энергорынок, – Маляр

Благодаря полной интеграции украинского энергорынка в европейский повысится стабильность энергоснабжения в Украине.

Об этом в своей колонке написал Дмитрий Маляр, генеральный директор компании Д.Трейдинг, входящей в группу ДТЭК.

По его словам, важной частью европейской культуры является так называемый регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

"Это регулирование Европейского Союза, обеспечивающее прозрачность и честность на оптовых энергетических рынках. Цель REMIT – предотвращать манипуляции на рынке и злоупотребления при торговле, а также для обеспечения прозрачности торговли энергоресурсами, включая электроэнергию и природный газ, в рамках ЕС", - отметил Маляр.

Украинский парламент принял законодательство о REMIT в июне 2023 года. В Украине REMIT будет внедряться постепенно – учитывая особенности военного положения. Однако это обязательный элемент с точки зрения обеспечения прозрачности на внутреннем рынке, так и для дальнейшей интеграции в общий рынок ЕС, пишет он в своем блоге.

Альтернативы полной интеграции электроэнергетических рынков нет. И это положительная новость именно для потребителей, которые смогут быть уверены в справедливом ценообразовании, прозрачном функционировании рынка и повышении стабильности энергоснабжения", - подытожил Маляр.

Напомним, ранее Д.Трейдинг, входящий в группу ДТЭК Рината Ахметова, начал развивать новое направление бизнеса – торговлю электроэнергией из возобновляемых источников энергии. Планируется достичь значения в 1 ГВт зеленого поколения в портфеле балансирующей группы уже в первом квартале 2024 г.