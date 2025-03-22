Друзі!

Видео дня

У нас новини.

Нарешті "зірка" НАБУ, слідча Валерія, вчора завітала в гості на наше евакуйоване в Чехію підприємство Archer LPP.

Компанія зараз виконує прямі державні військові контракти для України.

Ухвала на обшуки датована ще травнем 2024 року.

Знову, як і в Україні, зупинили виробництво, "нациганили" собі комп’ютери, телефони, якісь документи. Залетіли по орендованих хатах до працівників, налякавши дітей і бабусь.

Ми давно запитували: чому за три роки на нашому виробництві були всі представники замовників з України, крім слідчих НАБУ, які нас називають "прокладкою"?

Нарешті дочекалися.

Не зрозуміло тільки, навіщо пані Валерії було піднімати на вуха всю поліцію Пардубицького краю.

Ми самі залюбки провели б їй екскурсію підприємством, нарешті почули б і відповіли на всі питання, а потім пригостили б чеським пивом.

Нагадую вам, друзі.

Компанія Archer за контрактами 2022 року відвантажила для МОУ та НГУ 5700 приладів, які зараз успішно працюють на фронті. А деякі "талановиті" слідчі НАБУ, виконуючи замовлення американських компаній FLIR і ATN на знищення українського виробника-конкурента, майже три роки блокують виробництво військових приладів Archer.

Всі кошти нашої компанії та партнерів за сімома контрактами заблоковані вже кілька років. Контракти виконані повністю, 5700 приладів відвантажено без жодних зауважень від замовника.

Через блокування коштів НАБУ у нас виникло запізнення по одному контракту, і ми вже заплатили штраф МОУ – 27 мільйонів гривень.

На сьогодні чеська поліція провела власне розслідування і закрила справу проти компанії Archer в Чехії.

Ця справа для деяких корумпованих слідчих "пахне смаженим", і цього разу для них все може закінчитися дуже погано.

А поки наші можновладці й правоохоронці спостерігають і їдять попкорн, ручні судді штампують ухвали, не перевіряючи брехні слідчої. Підтримки від влади – нуль, виробництво в Україні згортається.

Нагадую: компанія виконала вже понад 200 військових контрактів з 2014 року, це більше 20 тисяч військових приладів, не брала жодної гривні на розробки чи ремонти з бюджету країни.

Якщо нас таки зупинить "одесько-каліфорнійська зброярська мафія" Тімонькіна за допомогою слідчої НАБУ, у війську настане колапс.

Всі фахівці знають, що таке снайперські приціли та системи Archer. У цій ситуації ми скоро не зможемо ані виробляти, ані обслуговувати нашу техніку.

Це диверсія!

Думай-те!