Дистиллированная вода: сколько стоит и где купить такую жидкость в Украине

Дистиллированная вода используется и в быту, и в промышленности, и в автомобилях. В Украине ее можно легко найти во многих оффлайн- и интернет-магазинах по умеренным ценам.

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В связи с этим OBOZ.UA разобрался, где можно купить дистиллированную воду в Украине, сколько она стоит, а также что делает ее особенной и такой необходимой во многих сферах человеческой деятельности.

Цены на дистиллированную воду

Интернет изобилует объявлениями о продаже дистиллированной воды не только в Киеве, но и в других регионах. Найти такую продукцию можно и на крупнейших торговых онлайн-площадках, и на сайтах самих производителей – часто она входит в ассортимент брендов питьевой воды. Также дистиллированную воду можно купить в некоторых аптеках, то есть, такая продукция достаточно распространена в Украине.

Дистиллированная вода продается в различных тарах: от бутылок объемом 1 литра до 20-литровых канистр. Цены зависят от производителя – в среднем это 75-80 грн за баклажку объемом 5 л.

Свойства и характеристики дистиллированной воды

Дистиллированная вода – которая была получена в результате дистилляции (перегонки). То есть, ее сначала испаряют, после чего охлаждают и конденсируют. Такой способ ее производства объясняет ее основное отличие от обычной воды: дистиллят очищен от различных примесей и практически не содержит минеральные соли и микроэлементы.

Это делает ее схожей с деминерализированной водой. Отличие лишь в том, что в дистиллированной воде содержится меньше органических загрязнений, включая вирусы или бактерии.

Такой состав определяет необычные физические свойства воды: она замерзает не при 0 градусов, а при -70, а также закипает при 110 градусах по Цельсию. Такая вода имеет низкую электропроводимость и слабокислый pH 5,4-6,6 – из-за содержания углекислого газа. Чтобы довести кислотность жидкости до нейтральности, ее необходимо прокипятить в течение 30 минут, чтобы вышла углекислота.

Использование дистиллированной воды

Благодаря своих уникальным свойствам и характеристикам дистиллированная вода используется в химической промышленности, фармакологии, медицине и в производстве разных технических устройств. Такая вода широко применяется для физических и химических лабораторных исследований, чтобы обеспечить чистоту опытов – ее используют для проведения анализов, приготовления растворов и ополаскивания лабораторной посуды.

В медицине очищенную дистиллированную воду применяют для изготовления жидких медикаментозных препаратов, растворения лекарств, производства инъекционной воды, которая должна быть стерильной и апригенной (не вызывать жара в теле при введении). Также такая жидкость используется при испытаниях лекарств.

Она широко известна автомобилистам: ее используют для разбавления концентрированного антифриза, добавляют в аккумулятор при выкипании электролита, а также периодически заменяют омыватель стекол, чтобы избежать появления известкового налета. Техническая дистиллированная вода также подходит для:

очистки охлаждающих систем жидкостного типа,

печати цветных фотографий;

предотвращения появления накипи на домашней технике (паровых утюгах, пароочистителях и увлажнителях воздуха).

Мнения о том, можно ли пить дистиллированную воду или нет, разделяются. Одни эксперты утверждают, что постоянное употребление даже очищенного дистиллята может привести к диурезу, проблемам с почками, нарушению солевого баланса. Другие допускают даже приготовление пищи, напитков и алкогольных коктейлей с такой водой, предварительно добавив в нее кальциевую и магниевую соли.

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