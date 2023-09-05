Дело о национализации ПриватБанка: суд не поддержал соратника Коломойского

Северный апелляционный суд Киева отклонил жалобу экс-акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова в деле по его же иску о признании недействительной национализации банка. Таким образом Боголюбову не удалось затянуть процесс рассмотрения своего же иска.

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Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. Он отметил: в аппеляции Боголюбов требовал "обеспечения доказательств" в деле. Что было направлено на затягивание процесса. Чем, кстати, он занимался и ранее.

"По убеждению Банка, сегодня был один из эпизодов затягивания данного дела. Истец, с целью недопущения рассмотрения дела, периодически представляет необоснованные ходатайства, единственной целью которых является дальнейшее обжалование решений по результатам их рассмотрения и направления дела в суд апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

Суд же своим решением, подчеркивается, не допустил дальнейшего затягивания рассмотрения дела. А потому "первая инстанция должна возобновить производство по делу и назначить подготовительное заседание, продолжающееся с октября 2020 года".

"Если бы не было действий со стороны истца по затягиванию процесса, это дело было бы давно решено. И вопрос с национализацией ПриватБанка, по крайней мере по этому иску, был бы закрыт", – рассказал в свою очередь юрист ПрпиватБанка.

Иск к ПриватБанку и ряд других участников национализации был подан в октябре 2020 года. Однако он до сих пор находится на стадии подготовительного заседания.

Чего хочет Боголюбов

Ранее Серга рассказывал, что Боголюбов пытается через суд отменить национализацию ПриватБанка. "Бывшие владельцы продолжают требовать отмены национализации, с момента которой прошло уже почти 8 лет. Это очередное дело экс-владельцев, фактически доведших ПриватБанк до неплатежеспособности, вернуть себе банк", – объяснил он.

При этом Серга подчеркнул: по мнению юристов ПриватБанка, "оппонент не заинтересован в рассмотрении дела". А потому способствует его безосновательному затягиванию.

"Производства об отмене национализации должны быть автоматически закрыты/отменены на основании выводов Большой Палаты Верховного Суда Украины о правомерности применения норм т.н."антиколомойского закона". Поэтому любые судебные дела – это игра олигархов против интересов государства", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же суд взял другого экс-совладельца ПриватБанка – Игоря Коломойского – под стражу до 31 октября включительно. Его адвокаты заявили, что вносить залог не будут. Вместо этого они попытаются обжаловать решение Шевченковского суда. Это можно сделать до 7 сентября.

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