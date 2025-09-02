Дело "нефтепродуктов Курченко": ВАКС может заключить сделку с бизнесменом Сергеем Тищенко на сумму в пять раз меньше нанесенного ущерба

Сегодня, 2 сентября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должен принять решение относительно соглашения о признании виновности с бизнесменом Сергеем Тищенко. Речь идет о деле "нефтепродуктов Курченко". По условиям возможного соглашения, бизнесмен готов возместить государству менее 200 млн гривен, хотя, по данным следствия, общая сумма убытков составляет почти 1 млн грн.

Видео дня

Об условиях сделки сообщили источники LB.ua. Подозрения Тищенко и другим фигурантам дела были объявлены еще в феврале-2024.

"Если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 млн грн. При том, что установленные следствием убытки государству по этому делу составляют 967 млн грн", – отмечает издание.

Суть схемы: в чем подозревают Тищенко

Следствие считает, что в 2014-2015 годах Тищенко вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским завладели около 100 тыс. тонн нефтепродуктов Сергея Курченко, которые были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснафтопродукт" для реализации.

Сергея Курченко, которые "Укртранснафтопродукт" для реализации. Рыночная стоимость этих нефтепродуктов составляла 817 млн грн.

Средства от продажи, по версии НАБУ и САП, не попали в государственный бюджет, а были выведены через связанные с Тищенко компании, в частности "Укройлпродукт", которая продавала топливо со значительными скидками.

В результате государство потеряло более 400 млн грн и понесло убытки на 250 млн грн.

Тищенко взяли под арест с альтернативой внесения залога в 363 млн грн. Несмотря на наличие у Тищенко британского паспорта, более 200 поездок за границу и семью, проживающую за пределами Украины, в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения. Сумму залога "урезали" до 181 млн грн.

Детали

Сергей Тищенко – бенефициар группы компаний "Фактор". В решении суда его называют главой наблюдательного совета Коростенского завода химического машиностроения (ЧАО "Химмаш"). Другой известный актив – кондитерская фабрика "Житомирские лакомства".

После реализации схемы с нефтепродуктами Тищенко объявил себя банкротом. Свои ключевые активы, включая Фортуна-Банк и 99,5% "Житомирских лакомств", он переоформил на мать Мотрону Тищенко.

Под ее формальным руководством доход "Житомирских лакомств" вырос до 575 млн грн в 2023 году. Кроме того, компания Мотроны Тищенко, ОАО "Коростенский завод химмаш", выполняла государственные оборонные подряды, а также экспортировала продукцию в Ирак. Журналисты предполагают, что эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".

Несмотря на пребывание под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию. В частности, в сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцем (холдинг "Юнигран") он мог организовать перераспределение активов в Житомирской области.

Брат Тищенко возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия. Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но одновременно поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРА", которая распространяла пророссийские нарративы.