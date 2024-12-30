Что будет с ценами на бензин после 1 января: украинцам рассказали, чего ожидать от АЗС

Украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95. Так, в понедельник 30 декабря они продают его в среднем по 55,54 грн/л (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже, чем в пятницу 27 декабря. В то же время, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а вот в течение января прогнозируется заметный рост стоимости ресурса – до 1-2 грн/л.

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Дело в том, говорится в материале delo.ua, что с 1 января 2025 года ожидается повышение акцизов на все виды топлива. В частности, на бензин они вырастут с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Что может понудить сети АЗС повысить цены.

Впрочем, рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, расти цены начнут не сразу. В частности, в первую неделю 2025 года этого не произойдет – ведь "трейдеры будут праздновать Новый год, так что закупать топливо по более высоким ценам будут мало".

"Уже со второй недели декабря в Украину начнет поступать более дорогое топливо по более высоким ценам. Однако ждать резких скачков цен на стелах также не стоит – операторы АЗС будут сдерживать цены, стараясь не потерять клиента", – отметил он.

В целом же, рассказал Леушкин, подорожание будет происходить постепенно. По его словам, оно будет зависеть от того, какие у той или иной сети АЗС:

финансовые возможности;

маржа.

"Повышение в пределах 1,5-2 грн/л будет происходить маленькими шагами. В течение 40 дней после повышения акциза", – рассказал эксперт.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в понедельник 30 декабря украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,54 грн/л. Что на 1 коп. выше, чем в пятницу 27 декабря.

В целом, крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57.99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн;

Фактор – 52 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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