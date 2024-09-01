Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Предпринимательство – сколько эмоций кроется в этом слове! Если спросить о пути, который прокладывает каждый предприниматель, то легко найти общие симптомы: дергающийся глаз, постоянную тревожность, тягу к микроконтролю и иногда мысли: "А может бросить все и вернуться в найм?"

Впрочем, как признаются герои нашего материала, попробовав жизнь бизнесмена на вкус, отказаться уже невозможно. От утра, начинающегося с новых идей, от вечера, завершающегося анализом принятых решений. От постоянного поиска баланса между амбициями и реальностью, между вдохновением и трудностями.

Наверное, именно из-за этой противоречивости предпринимательства возникает множество мифов. Они ужасают новичков, которые только решились начать свой путь в бизнесе.

Говорят, например, что без существенных вложений в виде собственного стартового капитала успеха не достичь. Или что предпринимательство – только для избранных. Для тех, кто не боится рисковать и имеет крепкие связи во всех инстанциях.

Но на самом деле жизнь предпринимателя – не только риск. Это еще и история о поддержке, которую вы обязательно получите, если ищете ее по правильному адресу.

По случаю Дня предпринимателя, который ежегодно отмечается 1 сентября, рассказываем, как банк ПУМБ помогает малому и среднему бизнесу быть успешными. Истории клиентов ПУМБ – живое доказательство того, как простые и понятные финансовые инструменты освобождают предпринимателя от лишнего стресса и делают бизнес более комфортным и предсказуемым.

Наша цель – развеять самые распространенные мифы о предпринимательстве и поддержать украинцев, которые стремятся развивать собственное дело, но останавливают себя из-за всех предрассудков.

Как ПУМБ поддерживает предпринимателей

ПУМБ знает, насколько важны для бизнеса гибкость, скорость и надежность – и последовательно воплощает это в жизнь. Его подход заключается не только в предоставлении привычных финансовых услуг, но и в создании комфортных условий, которые помогают предпринимателям концентрироваться исключительно на бизнесе, преодолевать вызовы и, несмотря ни на что, расти. Человекоцентричность заложена в ДНК этого банка как в направлении работы с клиентами, так и с собственными работниками.

С каким бы запросом предприниматели не приходили в ПУМБ, какой бы продукт или сервис не заказывали – кредит, овердрафт, лизинг, мобильный банкинг, эквайринг или что-нибудь другое – они не просто получают хороший сервис и деньги на развитие или поддержку.

Банк пытается учесть индивидуальные запросы к клиенту и предложить оптимальный набор инструментов – чтобы вести бизнес и добиваться его целей было комфортно.

Именно такое отношение к клиентам нивелирует предрассудки о предпринимательстве. Мы собрали несколько историй украинских предпринимателей, которые по собственному опыту сотрудничества с ПУМБ убедились: если верить мифам – развития не произойдет.

Миф 1: "Начать бизнес без собственного стартового капитала сложно. Это путь к банкротству"

Сергей Ивагло – предприниматель из Харькова. Он влюблен в собственный город и верит в его будущее. Несмотря на неопределенность, ежедневные риски и войну, он не просто сохранил собственный бизнес, но и наоборот – вместе с женой активно строит собственную сеть прачечных "Пані Праля".

Сам он отмечает, что является типичным представителем поколения, выросшего с убеждением: долги — это зло. Сколько мог он избегал кредитования. Ведь от родителей слышал только одно: "Долги – это боль, берешь чужое, а отдаешь свое".

Однако, когда наш герой проработал в крупной успешной компании в должности финансового менеджера, его мировоззрение изменилось: "Я увидел, что мощные корпорации не используют собственные деньги для масштабирования бизнеса. Они резервируют их на случай форс-мажоров, а для развития берут кредиты. опыт заставил меня подвергнуть сомнению семейные нарративы советского прошлого".

Начав бизнес, Сергей столкнулся с реальностью: для быстрого развития нужны значительные средства. Именно тогда он вспомнил об американской финансовой концепции трех F: "Fools, Friends and Family" (дураки, друзья и семья) – о первых инвесторах, поддерживающих бизнес. Сергей с женой сначала обратились к близким за финансовой поддержкой и открыли первые прачечные "Пані Праля" в Харькове.

Когда бизнес начал приносить прибыль, супруги решили перейти на собственный бренд и открыть еще несколько прачечных. Однако личные средства иссякли, а получить кредиты было чрезвычайно сложно из-за рискованного расположения бизнеса в прифронтовом городе.

"Я начал думать, что это безысходность, пока не дошел до ПУМБ. Они предложили нам кредит "всеБІЗНЕС " 750 тысяч гривен без залога на 3 года. Это было неожиданно, – делится Сергей. – Моя бухгалтер даже спросила, не шучу ли я. Без залога? В Харькове? Кредит "всеБІЗНЕС" от ПУМБ позволил Сергею быстро получить средства на развитие. "Мы оформили заявку онлайн, без посещения банка. Это было так же просто, как совершать обычный платеж в клиент-банке. И уже через несколько дней деньги поступили на счет, – вспоминает он. – ПУМБ не только помог нам расшириться, но и показал, что страх перед кредитами – это только миф, в который уже давно не стоит верить".

Миф 2: "Предприниматель должен иметь значительные сбережения на случай непредвиденных расходов"

Рано или поздно предприниматель сталкивается с ситуацией, когда возникает кассовый разрыв и временно не хватает средств для покрытия текущих расходов. Это может произойти, когда оплата от клиента поступает с задержкой, при этом срочно нужно выдать зарплату, купить расходники или уплатить налоги.

В таких случаях спасает овердрафт – краткосрочное финансирование с возможностью использования дополнительных средств даже тогда, когда на счете нет нужной суммы собственных средств.

Продукт банка ПУМБ Овердрафт для ФЛП особенно удобен тем, что мгновенно оформляется онлайн через клиент-банк Digital ПУМБ. Предпринимателю доступен лимит от 10 до 500 тысяч гривен, свободно используемый им на текущие бизнес-потребности.

Погашение производится автоматически при поступлении средств на счет, что позволяет предпринимателю сосредоточиться на работе бизнеса, не беспокоясь о финансовых вопросах. Когда обороты растут, банк может увеличить лимит, что делает этот продукт еще более привлекательным.

Следовательно, наличие овердрафта разрушает очередной миф о предпринимательстве. Это незаменимый инструмент для тех, кто стремится обеспечить стабильность своего бизнеса даже в непредвиденных ситуациях.

Миф 3: "Эквайринг – это дорого, а значит, невыгодно для малого бизнеса"

Анна Ковальчук, владелица салона красоты в Луцке, знает, что для ее бизнеса качественный сервис – это не только профессиональные мастера, но и комфортные условия для клиентов. К сожалению, из-за проблем в работе терминала от предыдущего банка впечатление клиентов от сервиса пострадало. Предпринимательница была вынуждена искать решение, отвечающее высоким требованиям клиентов.

"Длительное время мы пользовались услугами другого банка, но впоследствии начались частые сбои в работе терминала, – рассказывает Анна. – Представьте себе ситуацию: клиент стоит перед вами, готов оплатить картой, а терминал не работает. Это постоянно создавало неудобства, было неловко перед клиентами. Мой муж, который всегда работал с ПУМБ, посоветовал мне перейти на их эквайринг. Это решение стало настоящим спасением для нашего салона".

Анна уверяет, что с переходом на эквайринг от ПУМБ больше не волнуется из-за технических проблем . "Терминал с кассовым аппаратом очень удобен, – добавляет она. – С тех пор как мы его установили, никаких сбоев не было. Теперь я спокойна, что наши клиенты выходят из салона красивые и довольные сервисом на все 100%".

Анна убеждена, что использование эквайринга необходимо не только крупным бизнесам (как некоторые ошибочно считают), но и средним и малым предприятиям.

"У меня небольшой бизнес, но эквайринг как явление стал необходимым условием ведения дел. Около 70% наших клиентов платят картой. Наличные деньги как-то незаметно отошли на второй план. К тому же, эквайринг – это доказательство и гарантия, что мы как бизнес работаем прозрачно и платим все налоги".

Миф 4: "Взаимодействие с банками – это ярмо. Банки заинтересованы поддерживать только крупные предприятия"

Ольга Ковальчук – настоящая акула среднего бизнеса. Уже 15 с лишним лет она занимается продажей автозапчастей. Этот бизнес очень динамичен, требует быстрого реагирования на конкретные потребности. Клиенты производят обмены, замены, доплаты – и важно, чтобы банк мог оперативно прорабатывать запросы предпринимателя.

"Скорость, прозрачность и человечный подход – вот что я ценю по-настоящему. Но найти это в банке – задача со звездочкой. Длинные очереди, отсутствие персонального подхода и слишком сложные процедуры, – вспоминает Ольга. – В первом банке, с которым я, кстати, проработала более 10 лет, все было слишком автоматизировано. Вроде бы общаешься не с человеком, а с роботом. Второму учреждению не хватало оперативности – все вопросы решались очень медленно, что для моего бизнеса недопустимо".

О ПУМБ Ольга узнала от знакомых. "Мы очень быстро связались с менеджером, и я была поражена тем, насколько оперативно открыли счет и настроили все необходимые услуги. Четко, быстро и без лишних задержек – так, как я люблю", – рассказывает Ольга.

Особенно она отмечает подход ПУМБ к ее специфическим запросам:

"Я просила сделать детальные выписки, где четко видны все поступления, комиссии, возвраты. Это критически важно для меня, потому что мне надо видеть полную картину финансов ежедневно. В других банках на мою потребность никто не реагировал, и средства могли поступать через несколько дней, что усложняло контроль за деньгами и прибавляло излишнего стресса. А в ПУМБ все делают на следующий день. Идеально!"

Ольга говорит, что когда услышала о реферальной программе, не колебалась. Ведь уже поняла, что здесь действительно ценят клиентов. Она пригласила в ПУМБ своих партнеров, которые тоже, по словам героини, остались в восторге от сервиса.

Как результат – Ольга получила два месяца обслуживания за одну гривну. Благодаря реферальной программе и подключению нескольких партнеров предприниматели могут получать льготное обслуживание до 24 месяцев. А каждый новый счет, открытый по ссылке, будет полезен не только коллегам и друзьям реферала, но и принесет выгоды для него самого.

Кстати, вскоре банк предложит обновление реферальной программы с еще более интересными условиями.

Также стоит отметить, что открытие счета в ПУМБ через Дію происходит в течение 5 мин. А ко Дню предпринимателя банк подготовил для новых клиентов акционное предложение, позволяющее получить до 6 месяцев обслуживание в рамках пакета всеDigital – бесплатно.

Сразу после открытия счета предприниматели получают возможность производить расчеты 24/7, сделать заявку на кредит, оформить депозит, виртуальную корпоративную карту с поддержкой Apple pay и Google pay, а также сделать заявку на POS-терминал, выполнять валютные операции и переводы SWIFT. И, конечно, все это и много полезного – в удобном мобильном приложении ПУМБ Digital или интернет-банка.

В конце хочется поблагодарить предпринимателей, которые, несмотря на войну и законодательные штормы, продолжают свою деятельность, вкладывают деньги в дело, и таким образом помогают Украине пережить непростые времена. Предпринимательство – это миссия, которая невозможна без смелости и веры в будущее. Именно предприниматели являются инициаторами изменений

И знайте, что ПУМБ – ваш надежный партнер в этом путешествии. Вместе можно преодолеть все трудности и развивать нашу сильную, инновационную Украину!