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Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Мария Перетяка
спецпроект
Экономика
9 минут
210
Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Предпринимательство – сколько эмоций кроется в этом слове! Если спросить о пути, который прокладывает каждый предприниматель, то легко найти общие симптомы: дергающийся глаз, постоянную тревожность, тягу к микроконтролю и иногда мысли: "А может бросить все и вернуться в найм?"

Впрочем, как признаются герои нашего материала, попробовав жизнь бизнесмена на вкус, отказаться уже невозможно. От утра, начинающегося с новых идей, от вечера, завершающегося анализом принятых решений. От постоянного поиска баланса между амбициями и реальностью, между вдохновением и трудностями.

Наверное, именно из-за этой противоречивости предпринимательства возникает множество мифов. Они ужасают новичков, которые только решились начать свой путь в бизнесе.

Говорят, например, что без существенных вложений в виде собственного стартового капитала успеха не достичь. Или что предпринимательство – только для избранных. Для тех, кто не боится рисковать и имеет крепкие связи во всех инстанциях.

Но на самом деле жизнь предпринимателя – не только риск. Это еще и история о поддержке, которую вы обязательно получите, если ищете ее по правильному адресу.

По случаю Дня предпринимателя, который ежегодно отмечается 1 сентября, рассказываем, как банк ПУМБ помогает малому и среднему бизнесу быть успешными. Истории клиентов ПУМБ – живое доказательство того, как простые и понятные финансовые инструменты освобождают предпринимателя от лишнего стресса и делают бизнес более комфортным и предсказуемым.

Наша цель – развеять самые распространенные мифы о предпринимательстве и поддержать украинцев, которые стремятся развивать собственное дело, но останавливают себя из-за всех предрассудков.

Как ПУМБ поддерживает предпринимателей

ПУМБ знает, насколько важны для бизнеса гибкость, скорость и надежность – и последовательно воплощает это в жизнь. Его подход заключается не только в предоставлении привычных финансовых услуг, но и в создании комфортных условий, которые помогают предпринимателям концентрироваться исключительно на бизнесе, преодолевать вызовы и, несмотря ни на что, расти. Человекоцентричность заложена в ДНК этого банка как в направлении работы с клиентами, так и с собственными работниками.

С каким бы запросом предприниматели не приходили в ПУМБ, какой бы продукт или сервис не заказывали – кредит, овердрафт, лизинг, мобильный банкинг, эквайринг или что-нибудь другое – они не просто получают хороший сервис и деньги на развитие или поддержку.

Банк пытается учесть индивидуальные запросы к клиенту и предложить оптимальный набор инструментов – чтобы вести бизнес и добиваться его целей было комфортно.

Именно такое отношение к клиентам нивелирует предрассудки о предпринимательстве. Мы собрали несколько историй украинских предпринимателей, которые по собственному опыту сотрудничества с ПУМБ убедились: если верить мифам – развития не произойдет.

Миф 1: "Начать бизнес без собственного стартового капитала сложно. Это путь к банкротству"

Сергей Ивагло – предприниматель из Харькова. Он влюблен в собственный город и верит в его будущее. Несмотря на неопределенность, ежедневные риски и войну, он не просто сохранил собственный бизнес, но и наоборот – вместе с женой активно строит собственную сеть прачечных "Пані Праля".

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Сам он отмечает, что является типичным представителем поколения, выросшего с убеждением: долги — это зло. Сколько мог он избегал кредитования. Ведь от родителей слышал только одно: "Долги – это боль, берешь чужое, а отдаешь свое".

Однако, когда наш герой проработал в крупной успешной компании в должности финансового менеджера, его мировоззрение изменилось: "Я увидел, что мощные корпорации не используют собственные деньги для масштабирования бизнеса. Они резервируют их на случай форс-мажоров, а для развития берут кредиты. опыт заставил меня подвергнуть сомнению семейные нарративы советского прошлого".

Начав бизнес, Сергей столкнулся с реальностью: для быстрого развития нужны значительные средства. Именно тогда он вспомнил об американской финансовой концепции трех F: "Fools, Friends and Family" (дураки, друзья и семья) – о первых инвесторах, поддерживающих бизнес. Сергей с женой сначала обратились к близким за финансовой поддержкой и открыли первые прачечные "Пані Праля" в Харькове.

Когда бизнес начал приносить прибыль, супруги решили перейти на собственный бренд и открыть еще несколько прачечных. Однако личные средства иссякли, а получить кредиты было чрезвычайно сложно из-за рискованного расположения бизнеса в прифронтовом городе.

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

"Я начал думать, что это безысходность, пока не дошел до ПУМБ. Они предложили нам кредит "всеБІЗНЕС " 750 тысяч гривен без залога на 3 года. Это было неожиданно, – делится Сергей. – Моя бухгалтер даже спросила, не шучу ли я. Без залога? В Харькове? Кредит "всеБІЗНЕС" от ПУМБ позволил Сергею быстро получить средства на развитие. "Мы оформили заявку онлайн, без посещения банка. Это было так же просто, как совершать обычный платеж в клиент-банке. И уже через несколько дней деньги поступили на счет, – вспоминает он. – ПУМБ не только помог нам расшириться, но и показал, что страх перед кредитами – это только миф, в который уже давно не стоит верить".

Миф 2: "Предприниматель должен иметь значительные сбережения на случай непредвиденных расходов"

Рано или поздно предприниматель сталкивается с ситуацией, когда возникает кассовый разрыв и временно не хватает средств для покрытия текущих расходов. Это может произойти, когда оплата от клиента поступает с задержкой, при этом срочно нужно выдать зарплату, купить расходники или уплатить налоги.

В таких случаях спасает овердрафт – краткосрочное финансирование с возможностью использования дополнительных средств даже тогда, когда на счете нет нужной суммы собственных средств.

Продукт банка ПУМБ Овердрафт для ФЛП особенно удобен тем, что мгновенно оформляется онлайн через клиент-банк Digital ПУМБ. Предпринимателю доступен лимит от 10 до 500 тысяч гривен, свободно используемый им на текущие бизнес-потребности.

Погашение производится автоматически при поступлении средств на счет, что позволяет предпринимателю сосредоточиться на работе бизнеса, не беспокоясь о финансовых вопросах. Когда обороты растут, банк может увеличить лимит, что делает этот продукт еще более привлекательным.

Следовательно, наличие овердрафта разрушает очередной миф о предпринимательстве. Это незаменимый инструмент для тех, кто стремится обеспечить стабильность своего бизнеса даже в непредвиденных ситуациях.

Миф 3: "Эквайринг – это дорого, а значит, невыгодно для малого бизнеса"

Анна Ковальчук, владелица салона красоты в Луцке, знает, что для ее бизнеса качественный сервис – это не только профессиональные мастера, но и комфортные условия для клиентов. К сожалению, из-за проблем в работе терминала от предыдущего банка впечатление клиентов от сервиса пострадало. Предпринимательница была вынуждена искать решение, отвечающее высоким требованиям клиентов.

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

"Длительное время мы пользовались услугами другого банка, но впоследствии начались частые сбои в работе терминала, – рассказывает Анна. – Представьте себе ситуацию: клиент стоит перед вами, готов оплатить картой, а терминал не работает. Это постоянно создавало неудобства, было неловко перед клиентами. Мой муж, который всегда работал с ПУМБ, посоветовал мне перейти на их эквайринг. Это решение стало настоящим спасением для нашего салона".

Анна уверяет, что с переходом на эквайринг от ПУМБ больше не волнуется из-за технических проблем . "Терминал с кассовым аппаратом очень удобен, – добавляет она. – С тех пор как мы его установили, никаких сбоев не было. Теперь я спокойна, что наши клиенты выходят из салона красивые и довольные сервисом на все 100%".

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Анна убеждена, что использование эквайринга необходимо не только крупным бизнесам (как некоторые ошибочно считают), но и средним и малым предприятиям.

"У меня небольшой бизнес, но эквайринг как явление стал необходимым условием ведения дел. Около 70% наших клиентов платят картой. Наличные деньги как-то незаметно отошли на второй план. К тому же, эквайринг – это доказательство и гарантия, что мы как бизнес работаем прозрачно и платим все налоги".

Миф 4: "Взаимодействие с банками – это ярмо. Банки заинтересованы поддерживать только крупные предприятия"

Ольга Ковальчук – настоящая акула среднего бизнеса. Уже 15 с лишним лет она занимается продажей автозапчастей. Этот бизнес очень динамичен, требует быстрого реагирования на конкретные потребности. Клиенты производят обмены, замены, доплаты – и важно, чтобы банк мог оперативно прорабатывать запросы предпринимателя.

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

"Скорость, прозрачность и человечный подход – вот что я ценю по-настоящему. Но найти это в банке – задача со звездочкой. Длинные очереди, отсутствие персонального подхода и слишком сложные процедуры, – вспоминает Ольга. – В первом банке, с которым я, кстати, проработала более 10 лет, все было слишком автоматизировано. Вроде бы общаешься не с человеком, а с роботом. Второму учреждению не хватало оперативности – все вопросы решались очень медленно, что для моего бизнеса недопустимо".

О ПУМБ Ольга узнала от знакомых. "Мы очень быстро связались с менеджером, и я была поражена тем, насколько оперативно открыли счет и настроили все необходимые услуги. Четко, быстро и без лишних задержек – так, как я люблю", – рассказывает Ольга.

Особенно она отмечает подход ПУМБ к ее специфическим запросам:

"Я просила сделать детальные выписки, где четко видны все поступления, комиссии, возвраты. Это критически важно для меня, потому что мне надо видеть полную картину финансов ежедневно. В других банках на мою потребность никто не реагировал, и средства могли поступать через несколько дней, что усложняло контроль за деньгами и прибавляло излишнего стресса. А в ПУМБ все делают на следующий день. Идеально!"

Ольга говорит, что когда услышала о реферальной программе, не колебалась. Ведь уже поняла, что здесь действительно ценят клиентов. Она пригласила в ПУМБ своих партнеров, которые тоже, по словам героини, остались в восторге от сервиса.

Как результат – Ольга получила два месяца обслуживания за одну гривну. Благодаря реферальной программе и подключению нескольких партнеров предприниматели могут получать льготное обслуживание до 24 месяцев. А каждый новый счет, открытый по ссылке, будет полезен не только коллегам и друзьям реферала, но и принесет выгоды для него самого.

Бизнес без предрассудков: как ПУМБ развеивает мифы о предпринимательстве

Кстати, вскоре банк предложит обновление реферальной программы с еще более интересными условиями.

Также стоит отметить, что открытие счета в ПУМБ через Дію происходит в течение 5 мин. А ко Дню предпринимателя банк подготовил для новых клиентов акционное предложение, позволяющее получить до 6 месяцев обслуживание в рамках пакета всеDigital – бесплатно.

Сразу после открытия счета предприниматели получают возможность производить расчеты 24/7, сделать заявку на кредит, оформить депозит, виртуальную корпоративную карту с поддержкой Apple pay и Google pay, а также сделать заявку на POS-терминал, выполнять валютные операции и переводы SWIFT. И, конечно, все это и много полезного – в удобном мобильном приложении ПУМБ Digital или интернет-банка.

В конце хочется поблагодарить предпринимателей, которые, несмотря на войну и законодательные штормы, продолжают свою деятельность, вкладывают деньги в дело, и таким образом помогают Украине пережить непростые времена. Предпринимательство – это миссия, которая невозможна без смелости и веры в будущее. Именно предприниматели являются инициаторами изменений

И знайте, что ПУМБ – ваш надежный партнер в этом путешествии. Вместе можно преодолеть все трудности и развивать нашу сильную, инновационную Украину!