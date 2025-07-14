Биткоин установил новый исторический рекорд: сколько теперь стоит

Bitcoin установил новый исторический рекорд стоимости, достигнув 120 750 долларов США по данным биржи Investing.com, и 119 921 доллар по информации с Binance. Меньше чем за сутки криптовалюта выросла еще на 1000 долларов, продолжая стремительный рост, который продолжается уже несколько недель подряд.

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Об этом стало известно из данных криптобирж. Это уже несколько раз за последний месяц Bitcoin обновляет свой исторический максимум.

Еще вчера, 13 июля, курс криптовалюты колебался на уровне 119 тысяч долларов, а впоследствии снизился до 118 882 долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 июля, однако уже через несколько дней он остался позади.

Аналитики связывают такую динамику с растущим интересом институциональных инвесторов, а также с повышенным спросом среди розничных пользователей. Кроме того, глобальные экономические вызовы и снижение доверия к традиционным валютам стимулируют переход инвесторов в цифровые активы.

Низкие объемы предложения BTC в сочетании с высоким спросом также являются ключевым фактором стремительного роста курса. В связи с ограниченным количеством монет, которые когда-либо будут созданы (21 миллион BTC), каждый новый этап повышения интереса к криптовалюте автоматически поднимает ее рыночную цену.

Специалисты предупреждают, что хотя тенденция на рост сохраняется, рынок криптовалют остается высоковолатильным. Тем не менее общий тренд остается позитивным, и многие ожидают, что Bitcoin может преодолеть и отметку в 130 тысяч долларов уже к концу лета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине может появиться свой крипторезерв. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предоставляет Нацбанку право по собственному усмотрению включать виртуальные активы в резервы Украины. При этом о какой-то конкретной криптовалюте речь не идет.

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