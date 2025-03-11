Big Data, AI и Blockchain: что ожидает украинское IT в 2025 году

Украинская IT-индустрия продолжает стремительно развиваться, адаптируясь к глобальным вызовам и внедряя новейшие технологии. Несмотря на экономические и политические трудности, украинские IT-компании демонстрируют устойчивость и конкурентоспособность, создавая передовые решения в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, Web3, облачных технологий и аутсорсинга.

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Вместе с тем, по мнению аналитиков, в 2025 году украинский рынок IT претерпевает значительные изменения под влиянием глобальных технологических трендов. Прежде всего, рассказал OBOZ.UA бенефициар компании ООО "Нейролинк" (бренд Cosmobet) Михаил Зборовский, речь идет о Big Data и AI.

Эти инструменты позволят использовать большие данные для анализа поведения игроков и создания персонализированного опыта. А кроме того:

Оптимизировать рекламные кампании.

Прогнозировать риски мошенничества.

"Например, AI-driven CRM-системы помогают делать более приятным игровой опыт клиентов через анализ их предпочтений", – рассказал Михаил Зборовский.

В свою очередь, аналитики it specialist отмечают: важным фактором станет усиление регуляторного контроля. Дело в том, отмечается, что в 2025 году он достигнет нового уровня сложности и важности, став ключевым фактором для бизнеса.

"Правительства и международные организации будут продолжать ужесточать требования к компаниям, работающим с данными. Это обусловлено как ростом киберугроз, так и необходимостью обеспечения прозрачности процессов и укрепления доверия", – рассказали специалисты.

Следующий фактор – Blockchain. Как пояснил Михаил Зборовский, с помощью этого инструмента компании смогут внедрять прозрачные транзакции и обеспечивать защиту данных. А, в частности, гемблинг-платформы – создавать безопасные алгоритмы, обеспечивающие доверие к гемблинг-платформам.

Рост популярности генеративного ИИ (GenAI) – еще один фактор, произведший ощутимое впечатление на развитие индустрии. По словам специалистов, этот инструмент открывает беспрецедентные возможности для автоматизации, создания контента и инноваций в разработке программного обеспечения.

"В 2025 году ожидается, что GenAI еще больше повлияет на такие отрасли, как маркетинг, дизайн, киноиндустрия и образование. Однако новые возможности несут и риски, в частности генерацию вредоносного контента или распространение фейковых новостей", – предостерегают аналитики.

Значительные изменения претерпевает кибербезопасность, что позволит усилить защиту платежных данных и конфиденциальной информации пользователей. Как отмечают аналитики The Times, уже разрабатываются постквантовые криптографические алгоритмы, способные противостоять вычислительным мощностям квантовых машин. Ожидается, что в 2025 году многие организации начнут внедрять эти новые стандарты шифрования для защиты своих данных.

Параллельно эксперты прогнозируют появление новых типов атак, в частности, с использованием дипфейков для социальной инженерии и манипуляций. В ответ на эти вызовы организации внедряют современные технологии и стратегии, направленные на усиление кибербезопасности и адаптацию к быстро меняющемуся ландшафту угроз.

В то же время, все большую популярность приобретает подход Zero Trust (нулевого доверия), предусматривающий проверку каждого доступа к ресурсам, независимо от того, находится пользователь внутри или вне сети организации. Это помогает минимизировать риски, связанные с внутренними и внешними угрозами.

В целом, рост количества кибератак приводит к повышенному спросу на киберстрахование. Следовательно, страховые компании адаптируют свои продукты к новым типам угроз и требованиям клиентов по защите от финансовых потерь, связанных с атаками в киберпространстве.

Со своей стороны специалисты it specialist подчеркивают: с ростом использования ИИ и биометрии потребители все больше будут обращать внимание на защиту персональных данных. Поэтому в 2025 году прозрачность в вопросах конфиденциальности станет одним из ключевых критериев доверия брендам.

"Компаниям придется внедрять инструменты, позволяющие пользователям контролировать, как их данные собираются, обрабатываются и хранятся", - отметили аналитики.

Вместе с тем, признали они, ИИ-агенты изменят подход к управлению IT-инфраструктурой – автоматизировав рутинные процессы и улучшая эффективность работы. В частности, отмечается, что в 2025 году эти технологии найдут применение в оптимизации бизнес-процессов, анализе данных и поддержке клиентов.

"Однако использование ИИ-агентов требует четких рамок управления. Это включает гарантирование безопасности данных, нравственное использование и мониторинг их деятельности. В результате компании получат мощный инструмент для повышения производительности, но только при внедрении комплексного подхода к управлению такими технологиями", – рассказали специалисты.

Вместе с тем, отметил Михаил Зборовский, AR/VR Технологии позволят создавать, в частности, виртуальные игровые платформы, позволяющие пользователям "ощутить атмосферу реального заведения" и, соответственно, расширить возможности игрового опыта. А iGaming Software Development – создать платформы с низкой задержкой (low-latency), что критично для live-игр.

В целом, резюмировал эксперт, украинские IT-компании активно внедряют высокотехнологичные решения в различных сферах, в частности в финтех, e-commerce, кибербезопасность, медтех, EdTech, игровую индустрию и гемблинг. Что позволяет отечественным специалистам входить в мировые рейтинги топ-5 по уровню профессионализма.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский IT-сектор демонстрирует значительный инвестиционный потенциал, привлекая внимание как отечественных, так и международных инвесторов. Более того, отечественные IT-специалисты входят в мировые рейтинги топ-5 по уровню профессионализма (skill value), демонстрируя экспертизу в JavaScript, Python, C++, AI и кибербезопасности.

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