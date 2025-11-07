Беженцы из Украины массово выходят на работу за границей: в каких странах больше всего трудоустроилось
Польша лидирует среди остальных стран по доле трудоустроенных беженцев из Украины. Работу в этой стране нашли практически 4 из 5 человек под временной защитой трудоспособного возраста.
Об этом свидетельствуют данные из отчета International Migration Outlook 2025, который подготовила Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Отмечается, что за время полномасштабного вторжения результаты трудоустройства существенно улучшились в большинстве стран ОЭСР.
Топ-10 стран по доле трудоустроенных украинцев
- Польша – 78%;
- Литва – 72%;
- Великобритания – 69%;
- Швеция – 66%;
- Чехия – 63%;
- Дания – 62%;
- Соединенные Штаты – 61%;
- Эстония – 59%;
- Нидерланды – 59%;
- Франция – 42%.
Впрочем, в некоторых странах ОЭСР уровень занятости остается сравнительно низким: Испания – 17%, Латвия – 33%, Норвегия – 31%. Авторы отчета связали эти различия с различными условиями на рынке труда, квалификацией соискателей работы и национальной политикой интеграции, а лидирующие позиции Польши – с ее территориальной близостью, языковым сходством и ранним доступом к рынку труда.
Все больше беженцев находят работу
Рост уровня занятости украинских беженцев за рубежом стал тенденцией. Это отражает влияние политики, направленной на содействие их интеграции. Это включает доступ к службам занятости, профессиональному обучению, а также упрощение разрешений на работу.
"Поскольку ситуация с перемещением затянулась, можно ожидать, что все больше украинцев будут искать постоянного трудоустройства для восстановления своей жизни", – говорится в отчете.
В частности, с 2022-го по 2024 год уровень занятости в Австрии и Швейцарии более чем удвоился, что отражает результаты длительных усилий этих стран по интеграции, хотя в Швейцарии работу все равно имеет меньше чем один из трех украинских беженцев. А в с 2023 по 2024 год заметно уровень трудоустройства вырос в Соединенных Штатах – сразу на 21 п.п.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Нидерланды готовятся запретить работать беженцам из так называемых "безопасных стран" и ввести различные условия для тех, кто имеет высокие и низкие шансы на получение вида на жительство. Однако эти новые правила не касаются украинцев со статусом временной защиты – они и в дальнейшем смогут работать без ограничений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!