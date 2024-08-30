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Банкомат ПриватБанка забрал у клиента деньги, но на счет их не "положил": что случилось с картой

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,9 т.
Банкомат ПриватБанка забрал у клиента деньги, но на счет их не 'положил'

Клиент ПриватБанка пожаловался, что при пополнении счета через банкомат учреждения тот забрал его деньги, но не засчитал их. По его словам, это произошло в Ивано-Франковске.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей: банкомат находился в одном из отделений ПриватБанка.

При этом подчеркивается: саму карту банкомат вернул. А в слудбе поддержки ПриватБанка заявили, что сбоев в работе  обнаружено не было.

"При пополнении текущей карты наличными ... банкомат перегрузился с внесенными деньгами, вернул карточку и не засчитал деньги. Обращение 4 раза в чат ПриватБанка и жалоба в Приват24 эффекта не дали. Ответ один: сбоев не обнаружено. Очень досадно и непонятно куда исчезли деньги", – говорится в жалобе.

Клиент ПриватБанка пожаловался, что при пополнении счета через банкомат учреждения тот забрал его деньги, но не засчитал их

Что сказали в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке прямого объяснения случившегося не дали. Там отметили: его специалисты "уже проверяют информацию и разбираются в ситуации".

Что сказали в ПриватБанке

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее. В банке отметили:

  • сделать это можно в любом из его отделений;
  • перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформит мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить"
  • выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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