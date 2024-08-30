Банкомат ПриватБанка забрал у клиента деньги, но на счет их не "положил": что случилось с картой

Клиент ПриватБанка пожаловался, что при пополнении счета через банкомат учреждения тот забрал его деньги, но не засчитал их. По его словам, это произошло в Ивано-Франковске.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей: банкомат находился в одном из отделений ПриватБанка.

При этом подчеркивается: саму карту банкомат вернул. А в слудбе поддержки ПриватБанка заявили, что сбоев в работе обнаружено не было.

"При пополнении текущей карты наличными ... банкомат перегрузился с внесенными деньгами, вернул карточку и не засчитал деньги. Обращение 4 раза в чат ПриватБанка и жалоба в Приват24 эффекта не дали. Ответ один: сбоев не обнаружено. Очень досадно и непонятно куда исчезли деньги", – говорится в жалобе.

Что сказали в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке прямого объяснения случившегося не дали. Там отметили: его специалисты "уже проверяют информацию и разбираются в ситуации".

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее. В банке отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформит мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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