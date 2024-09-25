Банкомат ПриватБанка списал с карты украинца деньги, но не выдал их: что сказали в банке

Пользователь услугами государственного ПриватБанка пожаловался, что не смог снять денег с банкомата учреждения – при этом средства с его счета были списаны. В самом же банке отметили, что поскольку деньги снимались со счета другого банка, обращаться нужно именно к нему – чтобы учреждение подало заявку на их возврат.

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По словам пользователя, он не смог снять 1 000 грн. При этом тем, кто пользовался устройством после него, запрашиваемые деньги были выданы, хотя суммы были гораздо больше.

"Банкомат начал выполнять операцию и был слышен пересчет банкнот, однако в конечном итоге – ошибка на экране, чек об операции также не удалось снять. Хотя, как оказалось, сам банкомат отлично работает", – пожаловался пользователь на портале "Минфин".

При этом он подчеркнул: на самом банкомате "во время ошибки было указано, что деньги вернутся в течение 30 минут" – однако этого не произошло. В самом же ПриватБанке ему помогать не стали – посоветовав обратится в банк, который выдал карту.

"После всего я ... обратился в поддержку "Монобанка", где оказалось, что придется ждать до 02.10 и деньги вернут – в лучшем случае. В худшем – обжалование транзакции и еще 60 дней ожиданий", – посетовал автор жалобы.

В самом же ПриватБанке отметили: банк работает в соответствии с правилами Международной платежной системы. А потому пользователю его услугами следует обратиться в банк, который выдал карту – ведь именно он может:

идентифицировать лицо как держателя карты;

подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата средств в определенный срок.

"Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной платежной системой. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и дать ответ банку, выдавшему вам карту", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. В таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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