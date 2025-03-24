Банкиры спрогнозировали курс доллара: что нужно знать каждому украинцу

Мартовское понижение спроса на инвалюту и соответствующий откат курсов могут оказаться временным явлением. Банкиры не исключают удорожание доллара и евро в апреле. Делают прогнозы на этот случай, а также при наступлении ожидаемого перемирия.

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Почему доллар подешевел

Укрепление гривны к доллару в марте можно проследить по официальному курсу Нацбанка. Месяц начался на уровне 41,5140 грн/$ и в первую же неделю произошел временный рост до 41,5911 грн/$ (4 марта), после которого было длительное укрепление нацвалюты и 10 марта оф. курс пришел к 41,2127 грн/$. Но на последней неделе мы видим возвращение доллару вверх — 20 числа его значения досталось отметки 41,5730 грн/$, и только на 24-е отошел на 41,5277 грн/$.

Это не максимальное значение, которое мы видели в самом начале 2025 года, когда 13 января нацбанковский курс получал 42,2841 грн/$. И все же меньше среднемесячных официальных курсов, НБУ тоже регулярно исчисляется. Для января 2025-го это было 42,1090 грн/$, а для февраля - 41,6711 грн/$. Тем не менее понемногу начал двигаться в этом направлении.

"В марте на валютный рынок оказали влияние как традиционные сезонные факторы, так и сиюминутные, связанные либо с действиями регулятора, либо с общей геополитической ситуацией. Так, достаточно быстрое улучшение погодных условий и отсутствие тренда на дальнейший рост курса активизировали усилия фермеров по продаже валюты для подготовки к посевной кампании. А увеличение продажи валюты на рынке сопровождалось сохранением интервенций со стороны Нацбанка, что окончательно поддержало тренд на укрепление гривны", – прокомментировал для OBOZ.UA общую ситуацию директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицин.

В то же время эксперты объясняли разнонаправленность сезонных факторов, таких как посевная.

"С одной стороны – агропроизводители из-за нее имеют стимул к более активной продаже доллара иностранной валюты для оплаты семян, химии и горючего, а с другой — операторы рынка горючего в том числе и под посевную наращивают поставки из-за границы бензина и дизеля и покупают инвалюту", — уточнила член правления, директор департамента.

А директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый отметил, что на фоне уменьшения активности импортеров в марте среднедневный объем продаж валюты клиентами на межбанковском рынке вырос на 12% по сравнению с февралем — до $246 млн. И еще подметил увеличение валютных продаж со стороны бизнеса.

Дополнительным подтверждением роста активности экспортеров является уменьшение объемов валютных интервенций НБУ. Так, в течение двух недель марта объем интервенций регулятора снизился на 6% до ~1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом февраля. Колебания валют являются нормальным явлением при изменении спроса и предложения валют", – подчеркнул Кучерявый.

Кроме сезонных факторов и геополитики, в начале месяца все эксперты подчеркивали действия Нацбанка, а именно – поднятие с 7 марта учетной ставки с 14,5% до 15,5% годовых. Что, по мнению многих, позволило уменьшить давление на валютный рынок и курс гривны. А еще добавляли момент с понижением курса доллара на международных рынках после смены администрации в Белом Доме и временное уменьшение деловой бизнес-активности в Украине, что обычно выливается в уменьшение спроса на инвалюту.

Среди причин постепенного подорожания доллара на последней неделе заместитель председателя правления АО "Асвио Банк" Виталий Мартынович выделил две:

Рост импортных расходов . Необходимость закупки газа для пополнения хранилищ и импорта электроэнергии оказывают дополнительное давление на гривну, поскольку для этих операций нужна иностранная валюта.

. Необходимость закупки газа для пополнения хранилищ и импорта электроэнергии оказывают дополнительное давление на гривну, поскольку для этих операций нужна иностранная валюта. Инфляционные ожидания. Сохранение инфляционного давления в экономике может приводить к девальвационным ожиданиям среди населения и бизнеса, что повышает спрос на иностранную валюту.

"В начале марта 2025 г. на наличном валютном рынке Украины наблюдалось мягкое снижение спроса на американский доллар США. Относительно продолжительности этого тренда многое зависит от дальнейшего развития экономической и политической ситуации как в Украине, так и на международной арене. Если инфляционные и девальвационные ожидания сохранятся, спрос на доллар может оставаться повышенным. Это может привести к дальнейшему давлению на курс гривны и необходимости вмешательства Национального банка в стабилизацию валютного рынка", – проанализировал для OBOZ.UA ситуацию Мартынович.

Из подсчетов НБУ виден постепенный рост средних наличных курсов купли/продажи доллара на наличном рынке после 10 марта – с 41,02-41,41 грн/$ до 41,29-41,67 грн/$, и все же это меньше показателя начала года (41,78-42,44 грн/

В то же время, не стоит забывать, что речь идет о средних показателях, а максимальные цены на продажи валюты населению на этой неделе достигали 41,90-42,10 грн/$.

Глобальные риски и ситуация на фронте

Ближайшую неделю банкиры не ждут серьезных потрясений на валютном рынке.

"До конца марта не стоит ожидать резкого изменения настроений на рынке, тем более если динамику курса контролирует Нацбанк через интервенции. В краткосрочной перспективе мы можем видеть определенное влияние геополитических новостей на баланс спроса и предложения в обе стороны, но все же больше вероятности в настоящее время в сторону уменьшения резких девальвационных опасений", – считает Александр Печерицин.

О влиянии глобальных событий говорят и его коллеги, отмечая их значимость для Украины.

"По нашему мнению, главными факторами, определяющими настроения на валютном рынке до конца марта, будут ситуация на геополитической арене, а также общая стабильность экономики в стране. Главным риском для валютного рынка Украины остается рост курса доллара. В то же время считаем, что у регулятора достаточно инструментов для контроля над ситуацией", – сказал OBOZ.UA Евгений Миюц.

Хотя и заметил, что хорошие политические будут иметь положительное влияние на украинский валютный рынок, намекая на укрепление гривны.

Виталий Мартынович выделил важнейшие внешние факторы:

Глобальная торговая напряженность . Эскалация торгового напряжения, в частности введение США новых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая, вызвала ответные меры со стороны соответствующих стран. Это привело к увеличению волатильности рынка и росту обеспокоенности возможного экономического замедления.

. Эскалация торгового напряжения, в частности введение США новых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая, вызвала ответные меры со стороны соответствующих стран. Это привело к увеличению волатильности рынка и росту обеспокоенности возможного экономического замедления. Политика центральных банков мира. Различные подходы центральных банков, таких как Федеральная резервная система США и Резервный банк Австралии, к процентным ставкам могут влиять на глобальные финансовые потоки и, соответственно, на валютные курсы.

Важным элементом остается дальнейшая своевременная и полная международная помощь для Украины.

"Ситуация на фронте, объемы международной помощи и девальвационные ожидания будут являться главными факторами, которые будут влиять на валютный рынок в ближайшие недели. В НБУ достаточно объемов золотовалютных резервов для сглаживания валютных колебаний – их объем по итогам февраля 2025 составил более 40 млрд долларов", — подчеркнул Сергей Кучерявый.

Напомним, что по итогам февраля размер золотовалютных резервов Нацбанка сократился на 6,7% и составил на 1 марта $40,1 млрд.

Влияние ожидаемого перемирия

Отдельно финансисты анализируют влияние возможного перемирия в войне, активно обсуждаемого и за рубежом, и в Украине. Пока оно оказывает влияние преимущественно психологически.

"Не следует также забывать о положительном информационном фоне по увеличению вероятности достижения перемирия в этом году, что также резко уменьшило краткосрочные девальвационные опасения на рынке, а, следовательно, и снизило давление на обменный курс", — отметил Александр Печерицын из Райффайзен Банка.

Но важным остается формат мирных договоренностей и их фактическое исполнение.

"Приближение мира или перемирия может оказать значительное влияние на валютный рынок в Украине, поскольку стабилизация политической ситуации и снижение геополитических рисков обычно способствуют улучшению экономических условий. Однако эффекты этого могут быть разными в зависимости от того, как именно состоится мирный процесс и какие условия будут соблюдаться", — считает Виталий Мартынович из Асвио Банка.

Мартынович проанализировал для OBOZ.UA ключевые моменты приближения мира и их экономическое влияние.

Об укреплении курса гривны:

Снижение рисков. С прекращением боевых действий или объявлением мирных переговоров уменьшается политическая и экономическая неопределенность, что может оказать положительное влияние на курс гривны. Инвесторы и бизнес могут начать больше доверять экономике страны.

Повышение доверия к экономике . Восстановление стабильности может привлечь иностранные инвестиции и вложения, что также будет способствовать укреплению национальной валюты.

. Восстановление стабильности может привлечь иностранные инвестиции и вложения, что также будет способствовать укреплению национальной валюты. Снижение спроса на безопасные активы. В случае заключения мирного договора или перемирия спрос на иностранную валюту как безопасный актив уменьшится, что может привести к стабильности гривни и ее укреплению.

В положительных условиях заместитель председателя правления Асвио Банк предполагает увеличение иностранных инвестиций с соответствующим эффектом:

Восстановление экономики . Перемирие открывает новые возможности восстановления экономики и инфраструктуры, что может привлечь иностранные инвестиции. Это положительно повлияет на валютный рынок, в частности, на спрос на гривну.

. Перемирие открывает новые возможности восстановления экономики и инфраструктуры, что может привлечь иностранные инвестиции. Это положительно повлияет на валютный рынок, в частности, на спрос на гривну. Возобновление доверия к финансовой системе. Поскольку политическая ситуация стабилизируется, иностранные компании могут начать возвращаться на украинский рынок, а также увеличить инвестиции, что повысит спрос на национальную валюту.

Что может играть на понижение инфляционных рисков:

Мир и стабильность экономики понижают инфляционное давление, что может стабилизировать цены на продукты и сервисы. Это может помочь стабилизировать гривну и снизить волатильность валютного рынка.

понижают инфляционное давление, что может стабилизировать цены на продукты и сервисы. Это может помочь стабилизировать гривну и снизить волатильность валютного рынка. Уменьшение государственных расходов на войну. Расходы на военные операции значительно сокращаются, что может снизить дефицит государственного бюджета и уменьшить необходимость финансирования дефицита через иностранные ссуды или эмиссию гривны.

В целом мирные договоренности, по мнению Виталия Мартыновича, могут открыть следующие экономические перспективы в разные промежутки времени:

Краткосрочные эффекты . На начальном этапе мирных переговоров или оглашении перемирия возможно определенное укрепление гривни благодаря снижению неопределенности, но рынок может оставаться осторожным, поскольку достижение стабильного мира может потребовать времени.

. На начальном этапе мирных переговоров или оглашении перемирия возможно определенное укрепление гривни благодаря снижению неопределенности, но рынок может оставаться осторожным, поскольку достижение стабильного мира может потребовать времени. Среднесрочные эффекты . В среднесрочной перспективе, если мир стабилен, возможен постепенный рост иностранных инвестиций, восстановление экономики и стабилизация курса гривны.

. В среднесрочной перспективе, если мир стабилен, возможен постепенный рост иностранных инвестиций, восстановление экономики и стабилизация курса гривны. Долгосрочные эффекты. При успешной реализации восстановления страны и стабильной политической ситуации возможно стабильное укрепление гривны и повышение ее привлекательности для инвесторов.

"Таким образом, мир или перемирие могут оказать как положительное, так и постепенное влияние на валютный рынок Украины, и этот эффект будет зависеть от того, как быстро и стабильно будет реализован мирный процесс", — подытожил Мартынович.

Рост интереса к евро

В то же время банкиры говорят не только о спросе украинцев на доллар, но и о постепенном росте интереса к евро.

"Перемещение интереса бизнеса и физических лиц от доллара к евро это процесс, который может наблюдаться в условиях глобальных и локальных экономических изменений. За последние годы, особенно на фоне войны в Украине и политических событий, в Украине действительно наблюдается определенная тенденция диверсификации валютных сбережений и инвестиций, в частности в пользу евро", — признал Виталий Мартынович.

И назвал условия, при каких условиях спрос на евро может увеличиваться:

Интеграция с ЕС . Дальнейшая интеграция Украины с Европейским Союзом и экономическое сближение может привести к росту интереса к евро как основной валюте для международных операций и сбережений.

. Дальнейшая интеграция Украины с Европейским Союзом и экономическое сближение может привести к росту интереса к евро как основной валюте для международных операций и сбережений. Политическая и экономическая стабильность в Европе . Если ЕС остается стабильным, с низким уровнем инфляции и устойчивым экономическим ростом, евро станет более привлекательным для украинских бизнесов и населения.

. Если ЕС остается стабильным, с низким уровнем инфляции и устойчивым экономическим ростом, евро станет более привлекательным для украинских бизнесов и населения. Дальнейшее ослабление доллара . Если доллар испытывает серьезные колебания или девальвацию из-за внутриэкономических или политических проблем в США (например, долговый кризис, инфляция), это может способствовать росту спроса на евро.

. Если доллар испытывает серьезные колебания или девальвацию из-за внутриэкономических или политических проблем в США (например, долговый кризис, инфляция), это может способствовать росту спроса на евро. Стабильность евро в условиях глобальных кризисов. Если евро продемонстрирует устойчивость в условиях глобальных экономических или политических потрясений (например, в результате санкций, пандемий или экономических потрясений), это может укрепить его позиции на рынке сбережений.

Подорожание же евровалюты в Украине объясняют исключительно внешними факторами, то есть ростом курса евро/доллар. Его пик пришелся на 18 марта, когда евро достался $1,09/€, а в пятницу 21 уже отошел на 1,08/€.

Курс гривна/евро рассчитывается через стандартную формулу умножения пары евро/доллар на гривну/доллар. Начинался март официальным курсом 43,49 грн/€, на 10 марта евро дошел до 44,7281 грн/€, 19 марта достался 45,2291 грн/€, а уже 24 числа отошел на 44,9807 грн/€.

"Постепенный отказ Украины от привязки к курсу доллара логичен, учитывая, что основные торговые партнеры нашего государства – это страны ЕС. Но если этот процесс все же произойдет, то возможным риском для бизнеса может стать дополнительная конвертация (кросс-курс), ведь большинство контрактов реального сектора экономики все же заключены в долларах. Физические лица также традиционно используют доллар в качестве основной валюты сбережения, поэтому риск конвертации для них также присутствует", – проанализировал текущую ситуацию Евгений Миюц из ОТП Банк.

Что будет с курсом доллара и евро

Аналитики предполагают активные колебания в паре евро/доллар при обострении геополитической ситуации в мире, особенно в случае расширения торговой войны между США и Евросоюзом (с введением дополнительных пошлин и других мер). При таких условиях в апреле стоимость евро в гривне может достигать 46-47 грн/€ и даже выше.

По доллару эксперты дают более спокойные отметки.

"Фундаментально на рынке будет оставаться преобладание спроса на валюту над предложением, что приведет к постепенной коррекции курса вверх под контролем Нацбанка. Поэтому курсовой коридор на уровне 41,50-42,50 грн/$ может остаться базовым на следующий месяц при условии отсутствия резкого уменьшения рисков безопасности", – спрогнозировал Александр Печерицин.

Его коллеги не исключают и меньших значений – в пределах 41,0-42,0 грн/$. В то же время банкиры считают, что наличный курс не будет превосходить официальный более чем на 1%.