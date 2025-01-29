Банки в Украине не стали удерживать курс доллара: как пересмотрели цены на валюту
Банки в Украине вернулись к пересмотру наличного курса доллара к гривне в сторону снижения. Так, 29 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,78/42,3 грн (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке за сутки составило 2 коп., в продаже "бакс" упал заметнее – сразу на 10 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках долларовые расценки изменились разнонаправленно. Так, средний курс в покупке снизился на 15 коп. и установился на уровне 41,7 грн/долл. В продаже американская валюта, наоборот, подорожала на 2 коп., до 42,23 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках еще может измениться в течение дня.
За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 17-20 коп.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 29 января официальную стоимость доллара США на уровне 42,02 грн. Это:
- на 7 коп. выше курса, который действовал накануне;
- на 15 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 26 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 29 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,16/42,23 грн (покупка/продажа).
Курс валют в банках: где покупать и продавать доллары
Крупные коммерческие банки Украины 27 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,14-42,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,6-41,9 грн.
Нужно учитывать, что эти справочные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.
Курс доллара может изменится: прогноз на ближайшее время
На текущей неделе (по 2 февраля), по прогнозам банковского сектора, курс доллара в обменных пунктах будет колебаться в пределах 42,3-42,85 грн. Это означает возможное повышение курса как при покупке, так и при продаже.
Аналогичные изменения ожидаются и в банках. Там де курс доллара может установиться в том же диапазоне, что и в обменниках. Значительных отклонений от привычных колебаний на валютном рынке не ожидается, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
"Вряд ли в последние дни января на валютном рынке произойдет что-то неожиданное. Месяц был достаточно интенсивным, однако похоже, что пик активности пойдет на убыль. Это может проявиться в понижении спроса на валюту и соответственно с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – отметил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.
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