Банки в Украине не стали удерживать курс доллара: как пересмотрели цены на валюту

Банки в Украине вернулись к пересмотру наличного курса доллара к гривне в сторону снижения. Так, 29 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,78/42,3 грн (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке за сутки составило 2 коп., в продаже "бакс" упал заметнее – сразу на 10 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках долларовые расценки изменились разнонаправленно. Так, средний курс в покупке снизился на 15 коп. и установился на уровне 41,7 грн/долл. В продаже американская валюта, наоборот, подорожала на 2 коп., до 42,23 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках еще может измениться в течение дня.

За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 17-20 коп.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 29 января официальную стоимость доллара США на уровне 42,02 грн. Это:

на 7 коп. выше курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 15 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 26 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 29 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,16/42,23 грн (покупка/продажа).

Курс валют в банках: где покупать и продавать доллары

Крупные коммерческие банки Украины 27 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,14-42,5 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,6-41,9 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,6 42,2 Ощадбанк 41,8 42,35 ПУМБ 41,9 42,5 Сенс Банк 41,85 42,25 Универсал Банк 41,2 42,2 Райффайзен Банк 41,7 42,14 Укргазбанк 41,8 42,3 Креди Агриколь 41,7 42,24 Укрсиббанк 41,75 42,37

Нужно учитывать, что эти справочные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара может изменится: прогноз на ближайшее время

На текущей неделе (по 2 февраля), по прогнозам банковского сектора, курс доллара в обменных пунктах будет колебаться в пределах 42,3-42,85 грн. Это означает возможное повышение курса как при покупке, так и при продаже.

Аналогичные изменения ожидаются и в банках. Там де курс доллара может установиться в том же диапазоне, что и в обменниках. Значительных отклонений от привычных колебаний на валютном рынке не ожидается, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Вряд ли в последние дни января на валютном рынке произойдет что-то неожиданное. Месяц был достаточно интенсивным, однако похоже, что пик активности пойдет на убыль. Это может проявиться в понижении спроса на валюту и соответственно с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.

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