Банки Украины резко переписали курс доллара: какие цены на валюту выставили 3 февраля

В банках Украины за выходные существенно подешевел наличный доллар. Так, в понедельник, 3 февраля, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,5/41,73 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке с пятницы составило 15 коп., а в продаже "бакс" упал и вовсе на 47 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках долларовые расценки изменились не так существенно. Средний курс в покупке просел сразу на 30 коп., до 41,3 грн/долл., а в продаже стоимость почти не изменилась и осталась на уровнях около 41,9 грн. Впрочем, ситуация в обменниках обычно довольно динамичная и еще может измениться в течение дня.

За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 30-57 коп.

А Национальный банк Украины (НБУ) установил на 3 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,73 грн. Это:

на 9 коп. ниже курса, который действовал в выходные 1-2 февраля;

курса, который действовал в выходные 1-2 февраля; на 20 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 55 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. Так, 3 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,95/41,97 грн (покупка/продажа), что на 5-8 копеек дешевле, чем было в пятницу.

Доллар в банках: какой установили курс валют 3 февраля

Крупные коммерческие банки Украины 31 января продают доллар по ценам в диапазоне 41,95-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,35-41,6 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,35 41,95 Ощадбанк 41,5 41,95 ПУМБ 41,6 42,2 Сенс Банк 41,6 42,1 Универсал Банк 41,1 42,1 Райффайзен Банк 41,5 42 Укргазбанк 41,5 42 Креди Агриколь 41,4 41,99 Укрсиббанк 41,45 42,05

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе банка может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

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