Банки Украины резко переписали курс доллара: какие цены на валюту выставили 3 февраля
В банках Украины за выходные существенно подешевел наличный доллар. Так, в понедельник, 3 февраля, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,5/41,73 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке с пятницы составило 15 коп., а в продаже "бакс" упал и вовсе на 47 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках долларовые расценки изменились не так существенно. Средний курс в покупке просел сразу на 30 коп., до 41,3 грн/долл., а в продаже стоимость почти не изменилась и осталась на уровнях около 41,9 грн. Впрочем, ситуация в обменниках обычно довольно динамичная и еще может измениться в течение дня.
За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 30-57 коп.
А Национальный банк Украины (НБУ) установил на 3 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,73 грн. Это:
- на 9 коп. ниже курса, который действовал в выходные 1-2 февраля;
- на 20 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 55 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. Так, 3 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,95/41,97 грн (покупка/продажа), что на 5-8 копеек дешевле, чем было в пятницу.
Доллар в банках: какой установили курс валют 3 февраля
Крупные коммерческие банки Украины 31 января продают доллар по ценам в диапазоне 41,95-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,35-41,6 грн.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе банка может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс бигмака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.
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