Банки удержали курс доллара: почем продают и покупают валюту
Наличный курс доллара в Украине замер после небольшого падения. Утром во вторник, 27 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках осталась на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). В то же время официальный курс Нацбанка снизился на 1 копейку. В ближайшее время такая тенденция может измениться.
За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар все же подорожал на 5 копеек . Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,36 грн. Это:
- на 1 копейку ниже курса, действовавшего в понедельник 26 февраля;
- на 8 копеек дороже, чем неделю назад;
- на 26 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен на 22 февраля 2024 года).
Среди крупнейших коммерческих банков 27 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38,59 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксмибанке – по 38,8 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк – по 37,65 грн. А выгоднее всего продавать валюту 27 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,4 грн/долл.
До конца текущей рабочей недели (26 февраля – 1 марта) курс наличного доллара может существенно измениться, причем неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 37,9 до 38,85 грн.
Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев, большинство обменников продолжат работать со спредом (разницей между курсом покупки и продажи) в пределах 20-30 копеек по доллару. Однако в регионах с низкой конкуренцией часть сетей обменников расширят это значение до 50-70 коп.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.
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