Банки удержали курс доллара: почем продают и покупают валюту

Наличный курс доллара в Украине замер после небольшого падения. Утром во вторник, 27 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках осталась на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). В то же время официальный курс Нацбанка снизился на 1 копейку. В ближайшее время такая тенденция может измениться.

За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар все же подорожал на 5 копеек . Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,36 грн. Это:

на 1 копейку ниже курса, действовавшего в понедельник 26 февраля;

на 8 копеек дороже, чем неделю назад;

на 26 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен на 22 февраля 2024 года).

Среди крупнейших коммерческих банков 27 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38,59 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксмибанке – по 38,8 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк – по 37,65 грн. А выгоднее всего продавать валюту 27 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,4 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,1 38,7 Ощадбанк 38,2 38,75 ПУМБ 38,2 38,7 Сенс Банк 38,25 38,65 Укрсиббанк 38,15 38,7 Райффайзен Банк 38 38,59 Креди Агриколь Банк 38,15 38,75 Укргазбанк 38,2 38,7 Универсал Банк 37,65 38,75 Укрэксимбанк 38,2 38,8

До конца текущей рабочей недели (26 февраля – 1 марта) курс наличного доллара может существенно измениться, причем неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 37,9 до 38,85 грн.

Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев, большинство обменников продолжат работать со спредом (разницей между курсом покупки и продажи) в пределах 20-30 копеек по доллару. Однако в регионах с низкой конкуренцией часть сетей обменников расширят это значение до 50-70 коп.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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