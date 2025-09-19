АЗС в Украине могут заметно переписать цены на бензин, но есть нюанс: чего ожидать

Бензин и другие типы автомобильного топлива в Украине могут вырасти в цене почти на 1 грн за литр. Причина – увеличение стоимости логистики, которое может повлиять на конечную стоимость для потребителей. При этом сети АЗС в стране имеют большой "запас прочности", а потому могут не пойти на такое повышение цен ради сохранения объема продаж..

Видео дня

Такой прогноз озвучил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире "Киев24". Он назвал средние цены на топливо в Украине по состоянию на середину сентября:

бензин А-95 – 57,7 грн/л;

дизельное топливо – 54,5 грн/л;

сжиженный газ – 34,5 грн/л.

Главное, что нужно знать

На рынке нефтепродуктов есть проблемы с логистикой – наблюдается рост цен на логистику. Например, цена ресурса в порту Джурджулешти (Молдова) уже выросла на 30 евро за тонну .

– наблюдается рост цен на логистику. Например, цена ресурса в порту Джурджулешти (Молдова) уже выросла на . Это эквивалентно подорожанию на чуть менее чем 1 грн за литр .

. При этом разрыв в ценах на разных АЗС Украины сейчас составляет до 8-9 грн/л, что указывает на "чрезвычайно высокий" запас прочности у торговых сетей.

"Разница в ценах между нижним ценовым сегментом и премиальным ценовым сегментом составляет по бензину 8,5 грн на литре, а по дизельному топливу – даже 9 грн, и 4,5 грн по газу. О чем это говорит? Что запас прочности торговой сети сегодня чрезвычайно высок. Поэтому отреагируют ли наши операторы рынка на увеличение стоимости логистики, покажет время. Потому что увеличение цены всегда за собой влечет уменьшение объема продаж", – констатировал Косянчук.

Другие прогнозы: что говорят эксперты

С 1 октября Украина может ограничить поставки топлива из порта Констанца (Румыния). Причина – значительная доля нефтепродуктов, поступающих в этот порт, происходит из Турции и Индии, которые используют российские нефтепродукты.

Эксперты имеют разные прогнозы относительно последствий такого шага:

Сергей Куюн , директор консалтинговой группы "А-95", считает, что подорожание может составить около 50 коп./литр .

, директор консалтинговой группы "А-95", считает, что подорожание может составить около . Дмитрий Леушкин , основатель группы "Прайм", настроен более пессимистично. Он прогнозирует, что каждое новое ограничение (Констанца, Индия) может повысить цену на 75-80 коп./литр . Если ограничения будут введены одновременно, цена может вырасти на 2 грн/литр , не учитывая ажиотажа.

, основатель группы "Прайм", настроен более пессимистично. Он прогнозирует, что каждое новое ограничение (Констанца, Индия) может повысить цену на . Если ограничения будут введены одновременно, цена может вырасти на , не учитывая ажиотажа. Александра Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок", считает, что украинский рынок сможет быстро переориентироваться на новые направления, поэтому существенного подорожания может вообще не произойти.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем автомобилисты в Украине снова массово переводят машины на газ, ведь разница в стоимости с бензином позволяет экономить более тысячи гривен в месяц и окупить оборудование менее чем за год. Но рост акцизов и возможные колебания цен ставят под сомнение долгосрочную выгоду ГБО, говорят специалисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!