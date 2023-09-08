АЗС пересчитали цены на автогаз в Украине: сколько теперь стоит популярное топливо

В Украине продолжается подорожание автомобильного газа. За первую неделю сентября цены выросли в среднем на 34 коп. за литр топлива, до 24,33 грн/л.

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Об этом сообщает профильный портал Enkorr, опираясь на данные Консалтинговой группы "А-95". Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС изменились таким образом:

ОККО – плюс 28 коп./л, 24,99 грн/л;

WOG – 33 коп./л, 24,98 грн/л;

SOCAR – 38 коп./л, 24,99 грн/л;

KLO – плюс 75 коп./л, 24,49 грн/л;

Amic – 41 коп./л, 24,10 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 34 коп./л, 23,68 грн/л.

"Больше всего этот вид горючего подорожал – на 1,2 грн/л – на автозаправочных станциях сети "Рур груп", где автогаз теперь стоит 23,5 грн/л. Меньше всего – 20 коп. на литре – автомобильный газ добавил на АЗС "Олас", где литр продается за 23,1 грн", – отметили эксперты.

Они добавили, что цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения, действовавшего до полномасштабной войны. Пока что подорожание в рознице продолжается.

Тем не менее, ездить на газу все еще дешевле, чем на бензине. При расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л. Учитывая, что литр А-95 стоит в среднем 53,12 грн (по данным Консалтинговой группы А-95), водителю в таком случае придется отдать за "бензиновую" поездку 531 грн. За газ же он заплатит 243 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы все активнее покупают электромобили. Популярности такого вида транспорта способствуют льготы на его растаможку, а также мода.

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