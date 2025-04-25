АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинские АЗС существенно снизили стоимость бензина А-95. Так, 25 апреля они продают его в среднем по 54,4 грн/л, что сразу на 43 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде считают, что в скором времени цены на топливо в Украине начнут снижаться. Среди причин – последовавшее за новыми американскими пошлинами падение нефти.

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Об этом OBOZ.UA рассказал главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко. Он напомнил: за последние две недели "стоимость барреля рухнула". Что приводит к снижению:

как оптовых;

так и цен на заправках.

При этом Сиренко подчеркнул: топливо продолжит дешеветь. Ведь снижение стоимости нефти дает возможность АЗС опустить цены на "3-5 грн на литре по отношению к тем, которые были в марте".

"Цены выше не будут. Пока нет причин их поднимать", – резюмировал эксперт.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 25 апреля крупные сети АЗС разливают ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам Сиренко, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. При этом цена топлива не вырастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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