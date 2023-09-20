АЗС готовятся пересчитывать цены на бензин? На оптовых рынках он уже подорожал
Цены на бензин и дизель на украинских АЗС вскоре могут повыситься. Причина – рост стоимости топлива на оптовых рынках, что в недалеком будущем отразится и на розничных ценах.
Об этом сообщает Enkorr. Отмечается, что за неделю с 8 по 15 сентября:
- стоимость бензина А-95 выросла 0,25-0,5 грн/л;
- дизеля – сразу на 2-2,5 грн/л.
Какая ситуация с бензином
Самые низкие цены были зафиксированы в южном и западном регионах страны – 46,5-50,5 грн/л. Дороже продавали А-95-й в северном и центральном регионах – за 46,75-51 грн/л.
"За неделю стоимость бензина А-95 на южной границе выросла на 0,5 грн/л до 47 грн/л. На западных пропускных пунктах цена на "пятерку" повысилась на 0,75 грн/л до 46,5 грн/л", – отметили аналитики.
Что происходит с дизелем
Дизель же в опте предлагался в среднем по цене 49,5 грн/л. Торговый коридор находился в пределах 47,5-51,5 грн/л.
На юге Украины ресурс стоил 47,5-50 грн/л – и это самая низкая цена по стране. Стоимость в других регионах:
- на западе – 48-50,5 грн/л;
- северные и центральные области – 48,75-51,5 грн/л.
"На западной границе цена на ДТ за неделю выросла на 2,25 грн/л, до 48,5 грн/л. На южных пропускных пунктах цена увеличилась на 2 грн/л и держится на уровне 47,5 грн/л", – рассказали авторы материала.
Почему цены выросли
Как объяснили аналитики, причиной роста оптовых цен на бензин и дизель в Украине является, в частности, ситуация на внешних рынках. Там они тоже выросли.
"Стремительный рост котировок на внешних рынках в сентябре толкает оптовые цены вверх. Так, европейские котировки дизтоплива в сентябре выросли на 10% – на 80 долларов/тонна, что эквивалентно 3 грн/л (с НДС)", – объяснили аналитики.
Розничные цены отстают от оптовых
В то же время, наличие запасов и не всегда честной конкуренции со стороны "игроков-оптимизаторов",привели к тому, что рост цен на АЗС "не успевает" за подорожанием на оптовом рынке. Так:
- в течении января-мая 2023 года спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между оптом и розницей составил 9,7–9,8 грн/л;
- в начале сентября он был почти вдвое меньше.
"По большому счету этот показатель можно воспринимать как индикатор розничной наценки", – объяснили аналитики раньше
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине увеличилось количество "бодяженного" бензина А-95. Причину этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.
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