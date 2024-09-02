ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны

Компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции компании составили 41,2 млрд. грн.

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Об этом говорится в рейтинге издания NV.

"Украинские компании больше вкладывают средств в развитие собственного бизнеса после начала большой войны. Лидер рейтинга NV Топ-50 крупнейших инвесторов за время войны – компания ДТЭК инвестировала 41,2 млрд грн", – говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что основная часть денег направляется на восстановление поврежденных оккупантами ТЭС.

"Наша стратегическая задача – строительство нового зеленого поколения, которое повысит устойчивость украинской энергосистемы, а также развитие клиентских сервисов и внедрение технологических решений по улучшению качества услуг для наших клиентов", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал 17 млрд грн в угледобычу для стабильности энергосистемы за время полномасштабной войны.