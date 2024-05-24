ДТЭК изготовил 6 новых комбайнов для стабильной угледобычи и поддержки энергосистемы

За четыре месяца 2024 машиностроители ДТЭК изготовили 6 комбайнов и почти 355 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В январе – апреле этого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали 553 единицы горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевых – 6 новых проходческих и очистных комбайнов.

Также машиностроители обеспечили потребности украинских шахтеров 355 тысяч запчастей и комплектующих.

"Несмотря на существенное падение потребления угля нашими теплоэлектростанциями, делаем все возможное, чтобы сохранить прошлогодние объемы добычи. В этом полагаемся и на машиностроителей, которые снабжают шахтеров всем необходимым. Все усилия для того, чтобы украинцы оставались со светом", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.