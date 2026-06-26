ДТЭК и GE Vernova планируют реализовать проект по строительству газовых электростанций в Украине

Компания ДТЭК и мировой лидер в области энергетических технологий GE Vernova в ходе Конференции по восстановлению Украины URC 2026 подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации крупного проекта по строительству газовых электростанций в Украине.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, и GE Vernova, мировой лидер в области энергетических технологий, сегодня подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью содействия строительству новой газовой генерации на западе Украины", – говорится в нем.

Отмечается, что это соглашение предусматривает строительство газотурбинной электростанции комбинированного цикла (CCGT) мощностью 650 МВт на территории Бурштынской электростанции.

Меморандум был подписан в присутствии первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Шмыгаль подчеркнул, что в условиях беспрецедентных атак на украинскую энергетику такие инвестиции имеют критическое значение для восстановления и развития генерирующих мощностей Украины.

"Благодарю украинских энергетиков за стойкость. Благодарю американских партнеров и Соединенные Штаты за доверие и готовность инвестировать в энергетическое будущее Украины. Восстановление энергетической инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов на пути к устойчивому развитию и восстановлению государства", – подчеркнул он.

В то же время генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко добавил, что это партнерство с GE Vernova свидетельствует о том, что мировые лидеры отрасли готовы инвестировать в энергетическое будущее Украины, несмотря на продолжающуюся войну.

"Бурштынский проект – это не только восстановление разрушенного, но и создание современной, гибкой энергетической системы, соответствующей европейским тенденциям энергетического перехода. Сочетая технологии мирового уровня с международным финансированием, мы создаем привлекательные инвестиционные возможности", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова и Octopus Energy объявили о создании совместного предприятия для реализации солнечных и аккумуляторных проектов на сумму 100 млн евро в Украине.