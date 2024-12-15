Долги на балансирующем рынке электроэнергии ежемесячно растут на 700-800 млн грн, – Омельченко

В сфере энергетики продолжают расти долги. В частности, на балансирующем рынке электроэнергии они ежемесячно увеличиваются на 700-800 млн грн.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Практически ежемесячно рынок (электроэнергии – Ред.) не столько генерирует инвестиции, сколько долги. Ежемесячно только балансирующий рынок у нас генерирует около 700-800 миллионов гривен долгов", – сказал он.

Омельченко добавил, что также сейчас увеличиваются долги перед инвесторами в зеленую энергетику.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новой энергетики следует изменить правила на энергорынке.

"Пока эта ситуация не будет изменена, правила игры не будут на рынке изменены, ожидать серьезных инвестиций в создание дополнительных мощностей в Украине, пожалуй, не стоит", – подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в результате огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.