Долг 'Энергоатома' перед 'Гарпоком' составляет 14,5 млрд грн, – Котин

Долг государственного "Энергоатома" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" составляет 14,5 млрд гривен.

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Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"У нас задолженность (перед "Гарантированным покупателем". – Ред.) на уровне 14,5 млрд грн. Это задолженность 22 года, когда была захвачена Запорожская атомная станция. Эта задолженность была на уровне более 20 млрд грн, но она была погашена и сегодня составляет 14,5 млрд грн", – сказал он.

Котин подчеркнул, что "Энергоатом" финансирует ПСО (механизм поддержки льготного тарифа на свет для населения. – Ред.) по собственной прибыли. В прошлом году компания профинансировала ПСО на 123 млрд. грн.

Он добавил, что в этом году на финансирование ПСО "Энергоатома" понадобится около 107 млрд грн.

Напомним, до конца 2024 года "Энергоатом" планирует рассчитаться по своим обязательствам в рамках возложенных на компанию спецобязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения (ПСО. – Ред.).