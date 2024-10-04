Для сохранения энергосистемы необходимо решить проблему долгов в энергетике, – Омельченко

Необходимо решить проблему долгов на рынке электроэнергии и газа, чтобы сберечь целостность энергосистемы.

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Об этом говорится в статье директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Одним из шагов по сохранению целостности энергосистемы Украины является решение долговой проблемы на рынках электроэнергии и природного газа, улучшение инвестиционного климата благодаря изменению модели функционирования этих рынков для достижения market coupling", – написал он.

Омельченко подчеркнул, что из-за нежелания правительства внедрить европейскую модель рынка Украина потеряла возможность за эти годы построить минимум 7 ГВт ВИЭ-генерации и до 2 ГВт балансирующих мощностей на базе газовых электростанций.

"По этой же причине все новые правительственные планы по развитию децентрализованной генерации покрыты туманом неопределенности", – подчеркнул эксперт.

Ранее народная депутат Инна Совсун заявляла, что введение market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.) не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.