Для синхронизации с энергорынком ЕС прайс-кепы в Украине необходимо установить на европейском уровне - 'Оператор рынка'

В ходе обсуждения в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вопрос о пересмотре ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) государственное предприятие "Оператор рынка" призвало установить их на таком же уровне, как и в Европейском Союзе.

Об этом заявил глава госпредприятия "Оператор рынка" Александр Гавва.

Он отметил, что "Оператор рынка" видит для себя цель внедрения в Украине механизма market coupling, который работает в Европе и является эволюционным шагом для украинского рынка электроэнергии.

"Для внедрения такого механизма для Украины обязательно введение тех ограничений предельных и минимальных и максимальных, которые действуют в Евросоюзе. Именно поэтому мы предоставили наше предложение для Регулятора ввести такие ограничения, которые введены NEMO Committee и действуют по всему Европейскому Союзу", – сказал Гавва.

Глава "Оператора рынка" уточнил, что речь идет о максимальной предельной цене в размере 4 тыс. евро за МВт-час, и о минимальной в размере 0 евро за МВт-час.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кепы не должны мешать импорту электричества.