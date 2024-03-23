Для наращивания объема морских перевозок необходима эффективная модель бронирования работников, – эксперт

Морской коридор работает уже круглосуточно, а объемы перевозок продолжают расти. В то же время, есть две основные проблемы, которые мешают восстановлению довоенных объемов – это ситуация с безопасностью и мобилизация. Об этом рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Безопасная составляющая является главным аргументом и главным фактором, влияющим на перевозку в том или ином регионе. Сейчас у нас есть определенная более благоприятная ситуация. Но нам сейчас нужно в первую очередь обеспечивать имеющуюся и усиливать систему противовоздушной обороны как раз в этом регионе, чтобы осуществлять ритмичные отгрузки", - отметил эксперт.

По его словам, важны для развития экспорта также операционные факторы - обеспечение эффективной работы припортовых станций и Укрзалізниці в направлении портов. Но, конечно, все зависит от работы самих портов, а именно – обеспечения их максимального режима работы. И здесь многое зависит от возможности бронировать работников.

"Мобилизация – это очень важный фактор. Потому что сейчас увеличился объем работы в портах, а этот объем выполняется в первую очередь мужчинами – потому что это так называемые мужские профессии, такие как крановщик или докер. Часто именно чрезмерная мобилизация в этих сегментах мешает росту грузопотока – потому что просто портовым операторам недостаточно рабочей силы для наращивания экспорта и для наращивания перевалки в экспортном направлении. Поэтому нужно предусмотреть модель справедливого бронирования для работников критических направлений", – подчеркнул эксперт.

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями, и предусмотреть возможность бронировать больше работников в критических отраслях.