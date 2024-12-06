Депутаты готовят монополию для производителей лекарств, – Охрименко

Аптекам в маленьких и прифронтовых городах грозит закрытие при принятии некоторых поправок к законопроекту №11493, – утверждает экономист Александр Охрименко.

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По первоочередному замыслу этот законопроект должен упростить регистрацию лекарств для государственных закупок, что необходимо, но, по мнению Охрименко, попытки закрепить в нем квотирование оптовых поставок лекарств, запрет или существенное сокращение расходов на продвижение лекарств – аптечный маркетинг – делают его опасным для потребителей.

"Все это делается под лозунгом уменьшения цен. На самом деле приведет к катастрофе: закрытию аптек в селах и небольших городах, особенно в прифронтовых районах, а также исчезновению из аптек высококачественных импортных лекарств, которые заменят какие-то суррогаты", – утверждает экономист.

По его мнению, одна из ключевых "новаций" поправок – ограничение маркетинга в аптеках – приведет к фактической монополии производителей лекарств, а затем ко всем негативным последствиям, которые он влечет.

Маркетинг в аптечной сфере, объясняет Охрименко, – это деньги (снижение цены), которые получает аптека или аптечная сеть от производителя препарата на его рекламирование. Средства от маркетинга составляют в бюджете аптек 10% и даже больше .А эти бюджеты и так очень перегружены – аренда, коммуналка, генераторы и так далее. Убрать маркетинг – и маленькие аптеки пойдут в минус и начнут закрываться. А в больших исчезнут эффективные импортные лекарства. Потому что маркетинговые средства позволяют аптекам уменьшать розничные цены на качественные дорогие препараты.

От таких "новаций" в восторге крупные украинские фармпроизводители. "Ибо они и сейчас формируют цену на лекарства на 70-80% и ежегодно поднимают свою отпускную цену почти вдвое", – объясняет эксперт.

Маркетинг в фармотрасли никуда не денется, потому что он критически необходим, считает Охрименко.

Охрименко убежден, что это "кондовый монополизм". Следствием которого являются гарантированные рост цен, падение качества и "печальная судьба больных, раненых и всех пострадавших от войны".

Вместе с тем эксперт обращает внимание на странные действия главы комитета Совета по здравоохранению Михаила Радуцкого, который на недавнем аптекарском саммите Украины обещал по всем решениям совещаться со специалистами, не спешить и избегать непродуманных шагов, чтобы не наделать беды. "А тут вдруг такие планы в пользу крупных производителей медпрепаратов..." – удивляется эксперт и задается вопросом: "Интересно, это не потому, что руководство профильного комитета, как говорят, очень склонно к одному из лидеров отечественного производства лекарств? Того, кого в фармобществе называют "зеленым" (не путать с брендовым цветом "Слуги народа")?