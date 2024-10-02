Деньги – на оборону: Южанина рассказала о правках к проекту Госбюджета на 2025 год, которые внесла 'Евросолидарность'

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли предложения в проект Государственного бюджета на 2025 год.

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Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в Facebook.

"Закончилась интенсивная работа над предложениями в госбюджет на 2025 год. Я как ответственная за экономическое направление работы во фракции "Европейская солидарность" вместе с экспертами-помощниками проработала проект закона 12000, и все вместе подали наши предложения", – пишет Южанина.

По ее словам, представлено 114 предложений, которые обеспечат дополнительные потребности финансирования на 258,9 млрд грн:

236,5 млрд грн – для Министерства обороны Украины на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;

20,8 млрд грн – для воинских частей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

1,6 млрд грн – возобновление на уровне текущего года расходов по программе "Новая украинская школа".

Нина Южанина также указала источники финансирования. Предлагается использовать 65,6 млрд грн от дополнительных налоговых поступлений, в том числе за счет:

увеличения до 50% ставки налога на доход организаторов азартных игр, операторов лотерей и выигрышей игроков (30 млрд грн),

увеличения ставок акцизного налога на табачные изделия (21,6 млрд грн),

пересмотр ставок рентной платы за добычу природного газа (в соответствии с рыночной конъюнктурой) и урегулирование налогообложения новых скважин (14 млрд грн);

99,6 млрд грн от сокращения расходов по программам органов власти, в том числе на строительство дорог (42,2 млрд грн), оплату труда органов власти (10,1 млрд грн – приведение к уровню 2024 года).

93,7 млрд грн от "военного" НДФЛ предлагается перераспределить в пользу Минобороны (70%) и непосредственно воинских частей (30%) – вместо 45% на Минстратегпром, 45% на ДССЗИИ и 10% на в/ч.

"Зачисление в специальный фонд госбюджета военного сбора, заимствований по "военным облигациям", "военному" НДФЛ, налога на прибыль и НДФЛ от игорного бизнеса, акциза с горючего и транспортных средств, остатков неиспользованных средств 2024 года по "инвестняням", индустриальным паркам. Все эти средства направляются Министерству обороны Украины ", – отмечает депутат.

"Кому-то кажется, что это так легко – сразу отрицаю. Полный анализ (сравнение, использование, изучение программ и т.п.), к тому же неформальный – это кусок работы. Кому-то кажется, что это "чтобы написать постик в фб" – сразу прошу продемонстрировать подобную работу. Мы делаем все, чтобы бюджет обороны был еще и бюджетом ответственных шагов", – резюмирует Нина Южанина.