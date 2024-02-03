В Украине возник излишек электроэнергии: ток отправили в Польшу

В Украине ситуация в энергосистеме по состоянию на 3 февраля стабильная. Возник профицит электроэнергии, излишки передавались в энергосистему Польши; на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Излишки передавались энергосистеме Польши (с 11:00 до 15:00) суммарной величиной поставки 1600 МВт*ч.

В краткосрочные ремонты вышли два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, в то же время после окончания аварийных работ к сети подключены блок и корпус теплоэлектростанций. В резерве 6 единиц тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

В результате атаки вражеских дронов на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области произошел взрыв - на территории обнаружены обломки БПЛА. После повторной атаки на станции возник пожар, частично отключилось оборудование. По состоянию на утро пожар локализован.

Также в результате ночных обстрелов на Днепропетровщине было частично обесточено оборудование ТЭС. Продолжается обзор последствий атаки. Обесточивались потребители.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Однако учитывая, что за последнюю неделю враг третий раз атакует энергообъекты Днепропетровщины, в Кривом Роге для стабилизации ситуации и проведения восстановительных работ энергетики вынуждены применять графики аварийных отключений потребителей.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили девять из них, однако есть прилеты.

Ранее сообщалось, что в России ранним утром 3 февраля прогремели взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.