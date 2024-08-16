В Минэнерго сделали заявление об отключениях света в ближайшие дни: почему телефоны и павербанки лучше зарядить

В Украине ожидается резкий рост потребления электроэнергии. Причина – прогнозируемое синоптиками уже на ближайших выходных (17-18 августа) существенное повышение температуры воздуха, которые продержится и на следующей неделе (19-25 августа). В связи с этим в Минэнерго не исключают, что украинцам снова начнут подавать электроэнергию по графикам, а потому телефоны и павербанки лучше зарядить.

Видео дня

О сложившейся ситуации сообщила замминистра энергетики Светлана Грищук. В то же время, она уверила: даже если к графикам придется прибегнуть, энергетики сделают все, чтобы они были "максимально незаметными для потребителей".

"Для энергосистемы, которая сильно пострадала от российских атак, такие показатели как ... погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений. ... Пока система чувствительная", – объяснила замминистра.

В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили: его диспетчерский центр прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%. При этом подчеркивается: чтобы покрыть такой уровень потребления, нужно задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. Однако проблема в том, что "дополнительных объемов мощности в системе нет".

"Украинская энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных ракетно-дроновых атак россиян, которые они совершили с марта по июль 2024 года. Энергетика в результате потеряла более 9 ГВт генерации. При этом враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых и приграничных регионах", – объяснили энергетики.

При этом в "Укрэнерго" также признали: в случае значительного роста потребления, они будут принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы и компенсации дефицита. В частности:

привлекать аварийную помощь из европейских стран;

при необходимости – применять меры по ограничению потребления.

В то же время, и Грищук, и "Укрэнерго" призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию – даже во время жары. В частности:

не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки;

не пользоваться кондиционерами без необходимости.

Кроме того, Грищук также призвала бизнес активно импортировать электроэнергию. Напомнив: тем компаниям, которые покрывают 80% своих потребностей за счет импорта, отключать свет не будут ни при каких обстоятельствах.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!